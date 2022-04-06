«Нафтогаз» уже домовляється про поставки скрапленого газу в Україну

Європа може позбавитися газової залежності від Росії за допомогою терміналів скрапленого газу

Європа може відмовитися від російського газу швидше, ніж за два роки

Україна вітає ініціативу Європи щодо централізованої закупівлі газу. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Галущенко нагадав, що ця ідея є не новою: «Ці питання обговорювалися в контексті нашої позиції про необхідність зупинки «Північного потоку-2». Але тоді країни ЄС розділилися, і не всі підтримували цю ідею».

Тепер же, зазначив міністр, Європа змогла домовитися – і навіть говорить про можливість за два роки відмовитися від російського газу. Втім, за словами Галущенка, це можна зробити навіть швидше: «І LNG (скраплений природний газ – ред.) якраз саме той шлях, який прискорить процес».

Очільник Міненерго розповів, що Україна теж включається у процес закупівлі скрапленого природного газу. «Нафтогаз» спілкується досить активно саме про можливість закупівлі LNG. Там будуть різні цінові категорії, і вони над цим питанням працюють активно», – запевнив Галущенко.

Варіант із можливим збільшенням потужностей для постачання газу до України з Польщі уже обговорюється. Та навіть на цей момент, зазначив міністр, Україна має можливість «імпортувати близько 50 млн кубометрів (за добу – ред.), і ми відчуваємо себе в цьому відношенні спокійно».

Герман Галущенко також торкнувся теми фінансових потреб НАК «Нафтогаз», заявивши, що вони, можливо, будуть покриватися зі збільшення ренти за видобуток газу на території України. Крім того, розглядаються варіанти із залученням ресурсів партнерів. «Зараз питання фінансів дійсно ключове», – підсумував керівник Міненерго.

Нагадаємо, 24 березня стало відомо, що Сполучені Штати Америки готові надати близько 15 мільярдів кубометрів газу країнам-союзникам у Європі, щоб зменшити енергетичну залежність від Росії.

А Володимир Путін вирішив перевести оплати за постачання російського газу на експорт у «недружні країни» на російські рублі, що викликало негативну реакцію Заходу.