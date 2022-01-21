Чи може український бізнес відмовитися від газу? Пряма мова виробників продовольства і добрив

Далеко не всі галузі виробництва здатні відмовитися від газу та перейти на інші види пального

На тлі рекордного подорожчання газу вітчизняні виробники змушені шукати шляхи оптимізації виробництва

Попри рекордне подорожчання газу, яке вже позначилося на багатьох українських підприємствах харчової, хімічної промисловості тощо, вітчизняні виробники, здебільшого, не готові переводити свої виробничі потужності на альтернативні джерела палива. У багатьох випадках такий перехід є недоцільним, оскільки це вимагає великих інвестицій та у подальшому може не виправдати себе. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «50 гривень за куб газу. Як бізнес виживає в шокових умовах».

Заступник генерального директора холдингу «Хлібні інвестиції» Олександр Тараненко зазначив, що при переході на альтернативні джерела енергії підприємствам холдингу необхідно замінювати технологічне обладнання, розроблене під природний газ, а це – інвестиції у мільйони доларів. «Тут знову ж таки питання доцільності: понад 15 років використання природного газу було вигідним, зараз – ні. Що буде вигідно завтра – не знає ніхто», – вважає фахівець.

Голова наглядової ради групи компанії «Молочний альянс» Сергій Вовченко зазначив, що попередній експеримент компанії із переходу на альтернативне паливо не приніс очікуваних результатів, адже пелетна станція, збудована на Яготинському маслозаводі, виявилася неефективною. Наразі керівництво групи компаній розглядає можливість переведення виробництва на скраплений газ.

Перший заступник голови правління комбінату «Тепличний» (комбінат спеціалізується на вирощуванні овочів у закритому ґрунті) Євген Чернишенко розповів, що наразі таких планів у підприємства немає, адже перехід на тверде паливо є сумнівним рішенням з точки зору екології. «Наприклад, для забезпечення потреб комбінату «Тепличного» необхідно на день 60 вагонів вугілля, це 3600 тонн», – пояснив Євген Чернишенко.

Переведення на альтернативні види палива виробництва мінеральних добрив також є досить складним процесом.

«Біогаз, біометан – не підходить, це треба будувати спеціальні заводи, причому там, де є відповідна сировина. Вихід лише у розвитку в Україні відновлюваної енергетики, за допомогою якої можна буде виробляти зелений водень, а потім із нього – екологічно чистий аміак», – вважає президент Спілки хіміків України Олексій Голубов.

Нагадаємо, 15 січня почала діяти постанова уряду про продаж за пільговою ціною 20% газу українського видобутку підприємствам, які виробляють соціально значущі продукти харчування. Як вже повідомляв «Главком», до списку виробників продовольства, які отримуватимуть пільговий газ, потрапило 7 тис. підприємств.

17 січня Українська енергетична біржа провела перші торги з продажу природного газу власного видобутку, до них були допущені перші 100 виробників соціальних продуктових товарів. Продавці представили 137 лотів, зі стартовими цінами від 6154 до 17770 грн за тис. кубометрів (середня пільгова ціна на газ склала 11,6 тис. грн). Для порівняння ринкові ціни сьогодні в 4-5 разів вищі. Пільги діятимуть для покупців у період карантину, але не довше ніж до 1 травня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що українські виробники скла зупиняють роботу через ціни на газ.

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