«Газпром» продовжив знижувати постачання газу в Європу

«Дефіциту палива в Європі можна було б уникнути, якби не дії «Газпрому» – Оператор ГТС України

Газпром» не хоче нарощувати постачання до запуску в експлуатацію газопроводу «Північний потік-2» – експерти

У неділю, 8 серпня, постачання газу по газопроводу «Ямал – Європа» продовжили скорочуватися, упав ще на 3%, з 1,5 мільйона кубометрів на годину до 1,4 мільйона. Про це свідчать дані німецького транзитного оператора Gascade.

Після аварії на заводі з підготовки конденсату до транспорту під Новим Уренгоєм, що сталася в ніч на 5 серпня, в добовому вираженні прокачування знизилося на 16 мільйонів кубометрів.

Інцидент істотно вплинув на видобуток «Газпрому». За даними порталу Gas Infrastructure Europe, для виконання контрактів «Газпром» почав активно використовувати запаси в газових сховищах в Європі.

За оцінками аналітиків «Ренесанс Капіталу», аварія призведе до падіння видобутку компанії на 8 мільярдів кубометрів газу і на 5 мільйонів тонн газового конденсату в 2021 році.

При цьому ситуація накладається на і без того рекордне зростання цін на газ в Європі. Серед інших причин експерти, пояснюючи зліт вартості палива, кажуть про свідоме небажання «Газпрому» нарощувати постачання до запуску в експлуатацію газопроводу «Північний потік-2».

До такого висновку призводить відмова російської компанії бронювати додаткові потужності української газотранспортної системи навіть на час планових зупинок власних трубопроводів. Глава Оператора газотранспортної системи (ГТС) України Сергій Макогон наголосив, що дефіциту палива в Європі можна було б уникнути, якби не дії «Газпрому», що загрожують енергобезпеки ЄС.

Нагадаємо, ціни на газ в Європі продовжують йти вгору. Шостого серпня ціна газу на біржі ICE Futures оновила рекорд, перевищивши $542 за тисячу кубометрів до моменту відкриття торгів.