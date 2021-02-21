«Нафтопровід Медведчука» не збирається припиняти роботу

Журналісти зафіксували активний рух на обʼєкті, що знаходиться під санкціями

На магістральному нафтопроводі у Новоград-Волинському районі Житомирської області продовжують відкачувати нафтопродукти і заправляти автоцистерни. Про це інформує Житомир.Life з посиланням на власні джерела.

П облизу нафтопроводу виявлено рух автоцистерн. Фото Ж и том и р.Life

За словами очевидців, які 21 лютого о 13:00 зробили фото на місці, на території нафтопродуктопроводу знаходяться автоцистерни. Техніка безперешкодно рухається на території нафтопродуктопроводу, який за рішенням РНБО має припинити працювати.

«Тому очевидно, що роботи по відкачці та автозавантаження нафтопродуктів тривають далі», – наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 19 лютого Рада національної безпеки України підтримала санкції проти 19 юридичних і восьми фізичних осіб, зокрема, Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Також РНБО доручила повернути в державну власність нафтопродуктопровід Самара – Західний напрямок. Територією України проходить 1433 км нафтопродуктопроводу.

Ділянку нафтопродуктопроводу експлуатує компанія «ПрикарпатЗахідТранс», яку пов'язують з Медведчуком. Раніше Служба безпеки вручила підозру колишньому заступнику директора державного дослідного інституту, завдяки «експертним» висновкам якого частина магістрального нафтопроводу «Самара – Західний напрямок» перетекла з державної у приватну власність.