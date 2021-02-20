Данілов: Медведчук і його дружина – терористичне угруповання, яке свідомо фінансує бойовиків ОРДЛО

19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко

Рішення про введення санкцій стосовно Медведчука і Марченко було прийнято членами РНБО «майже одноголосно»

Рішення Ради національної безпеки і оборони України про введення санкцій проти нардепа Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко були засновані на наданих СБУ документах і відео, які свідчать про протиправну терористичну діяльність зазначених осіб, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

З такою заявою посадовець виступив в ефірі одного з українських телеканалів ввечері в п’ятницю, 19 січня 2021 року.

«Я не відкрию великої таємниці, і це відкрита інформація: що за 14 кілометром від нашого кордону, на території Російської Федерації розташований один із нафтопереробних заводів, яким володіє Медведчук разом зі своєю дружиною, і Козак, також разом зі своєю дружиною. І поставки нафтоматеріалів здійснюються на територію терористів, які вбивають наших бійців. Тому немає нічого дивного. У нас достатньо доказів того, що це терористичне угрупування, яке свідомо фінансує і допомагає бойовикам. На підставі чого було проведено сьогодні засідання, був звіт СБУ, були надані всі відповідні документи», – наводить слова Данілова агенція Інтерфакс-Україна.

Він додав, що рішення про введення санкцій стосовно Медведчука і Марченко було прийнято членами РНБО «майже одноголосно».

Також, Данілов подякував зовнішній розвідці, розвідці Міноборони, прикордонній розвідці, які «бездоганно спрацювали над поставленим президентом завданням».

Секретар РНБО також висловився про ситуацію з трубопроводом, яким, за його словами, володіють Медведчук і Марченко.

«На території України з 1991 року існує продуктопровід протяжністю 1433 кілометри, який проходить територією України, але дивним способом, досі не перебуває у володінні держави. Більше того, через процедуру певних маніпуляцій, після 2015 року, він таким же дивним чином опиняється у власності приватної компанії, яка має іноземне походження, але керують цим продуктопроводом двоє громадян України», – розповів Данілов.

Також він додав, що «найближчим часом населення України дізнається, чому забрали в українського народу 1433 кілометри цього комплексу на території України. Коли проводили процесуальні дії, дуже багато цікавих речей стали явними».

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Санкції проти вісьмох людей (серед них Віктор Медведчук та дружина Оксана Марченко) Україна ввела на підставі матеріалів Служби безпеки щодо постачання вугілля з окупованих територій Донбасу.

Також під санкції потрапила Наталія Лавренюк – цивільна дружина соратника Медведчука, нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.

Раніше на нього наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів. Ці канали опосередковано фінансувалися Російською Федерацією на етапі їхнього придбання.

Повідомлялося, що наразі СБУ стискає кільце навколо кума Путіна.

Також секретар РНБО 19 лютого пообіцяв розкрити офшорні операції політиків.

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