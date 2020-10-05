Наглядова рада Ощадбанку призначила голову правління



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Національний банк України 22 вересня 2020 року погодив кандидатуру Сергія Наумова на посаду голови правління державного Ощадбанку

Головою правління банку призначений Сергій Наумов

Наглядова рада Ощадбанку призначила головою правління Сергія Наумова. Про це 5 жовтня повідомила пресслужба банку.

Як зазначається, у п’ятницю, 2 жовтня, наглядова рада Ощадного банку на своєму засіданні ухвалила два рішення:

про припинення з 2 листопада 2020 року повноважень чинного голови правління Андрія Пишного та про призначення з 3 листопада 2020 року на цю посаду Сергія Наумова. Таким чином завершено імплементацію результатів відкритого конкурсу на посаду керівника Ощадбанку.

«Після дати ухвалення рішення розпочинається реалізація плану передачі управління новому керівнику Ощадбанку, яка триватиме 30 днів. Мета цього процесу – збереження керованості фінансовим інститутом із поступовою передачею повноважень новому голові правління», – йдеться у повідомленні.

В Ощадбанку запевняють, що процес зміни голови правління жодним чином не позначиться на роботі фінансової установи.

Як повідомлялося, Національний банк України 22 вересня 2020 року погодив кандидатуру Сергія Наумова на посаду голови правління державного Ощадбанку за результатами розгляду пакета документів та співбесіди, проведеної правлінням НБУ.

Наумов закінчив Національний авіаційний університет та економічний факультет Міжрегіонального інституту ринкових відносин. Має ступінь MBA, отриманий в Kassel International Management School (Німеччина). Загальний стаж роботи Наумова в банківській сфері становить 25 років. Він займав керівні посади у провідних банках України, зокрема Райффайзенбанку, УкрСиббанку, Правекс банку, Піреус банку. В останніх трьох банках працював головою правління. Має досвід роботи в аудиторській компанії PricewaterhouseCoopers.