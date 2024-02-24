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Найбільший донор для ЗСУ – Рінат Ахметов: дослідження

glavcom.ua
Найбільший донор для ЗСУ – Рінат Ахметов: дослідження
Компанія SCM Ріната Ахметова виділила найбільше донатів на допомогу ЗСУ та гуманітарні потреби
фото: SCM

Рінат Ахметов задонатив найбільше на ЗСУ та гуманітарні потреби

Видання NV Бізнес проаналізувало внесок 52 найбільших компаній України в допомогу країні протягом великої війни з Росією. Найбільші внески зробили три українських бізнесмени.

Рінат Ахметов, Віктор Пінчук та Петро Порошенко виділили найбільше донатів на допомогу ЗСУ та гуманітарні потреби.

  • На першому місці за внеском – компанія SCM Ріната Ахметова – сумарно це 7,6 млрд грн.
  • На другому місці – бізнес та фонди Віктора Пінчука з 5,77 млрд грн.
  • Замикає трійку лідерів Фонд Петра Порошенка, сума допомоги якого сягнула 4 млрд грн.

Серед інших бізнесів суми допомоги озвучили Нова Пошта (2,75 млрд. грн), агрокомпанія Kernel (2,038 млрд. грн), Епіцентр (2 млрд. грн). Сумарно компанії, які відповіли на запити NV Бізнес, виділили на ЗСУ та гуманітарні потреби близько 48 млрд грн.

Хто та скільки перерахував грошей на гуманітарні потреби
Хто та скільки перерахував грошей на гуманітарні потреби
фото: NV

Видання зауважує, що тисячі малих та середніх бізнесів продовжують донатити безпосередньо до підрозділів ЗСУ чи локальних фондів, і всі ці внески, які відіграють значну роль у процесі допомоги армії, підрахувати неможливо.

Теги: благодійність Рінат Ахметов бізнес

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