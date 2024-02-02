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Американські зброярі відмовляються працювати на Пентагон – The Wall Street Journal

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Американські зброярі відмовляються працювати на Пентагон – The Wall Street Journal
Пентагон зіштовхнувся із неочікуваною проблемою з боку підприємств оборонного комплексу
фото із відкритих джерел

Оборонні підрядники відмовляються від свого найбільшого замовника у США 

Деякі американські військово-промислові корпорації, такі як Northrop Grumman, Lockheed Martin і Raytheon Technologies, відмовляються від контрактів з Пентагоном на розробку передових систем озброєнь для протидії загрозам з-за кордону, оскільки вони можуть виявитися збитковими. Про це пише The Wall Street Journal.

Пентагон хоче розробляти передові системи зброї для протидії загрозам, що виникають за кордоном. Але багато оборонних підрядників уникають проектів, які можуть призвести до збитків.

Як повідомляє видання, невдоволення у галузі зростало кілька місяців, але ситуація досягла апогею, коли Northrop Grumman заявила про збитки у розмірі $1,2 млрд від програми створення стратегічного бомбардувальника шостого покоління B-21 Raider. Пентагон раніше уклав з компанією контракт виробництва першої партії літаків, здатних нести як звичайні, і ядерні боєприпаси. Оцінка Northrop Grumman заснована на інфляції (у грудні, за даними Федерального бюро статистики праці США, вона склала 6,5%), також виробництво літаків обходиться дорожче через проблеми в ланцюжках поставок, спричинених пандемією, та нестачі робочої сили.

Керівники оборонних концернів у США намагаються переконати інвесторів, що не «ганятимуться за проектами», у яких високий ризик перевитрати коштів. Наприклад, влітку 2023 Northrop Grumman заявила, що не братиме участі в програмі розробки реактивних винищувачів, які повинні прийти на заміну F-22. Від кількох контрактів відмовилася і L3Harris Technologies. Два провідні оборонні підрядники США  – компанії Raytheon і Lockheed Martin  – зазнали збитків від контрактів Пентагону за фіксованою ціною, Boeing також відмовилася укладати нові подібні угоди.

 Пентагон зазвичай укладає з оборонними підрядниками, які розробляють нову зброю, звані контракти з відшкодуванням витрат плюс винагороду (Cost-Plus Contracts)  – тип угоди про відшкодування компанії понесених витрат плюс певне винагороду, зазвичай визначається як обумовлений відсоток від вартості контракту. Як пише WSJ, компанії отримують фіксований прибуток, а влада покриває непередбачені витрати у разі виникнення проблем або зміни вимог угоди. Коли сторони укладуть домовленість і компанія готова розпочати виробництво, Пентагон часто переходить на контракти за фіксованою ціною. Сторони домовляються про неї, але якщо витрати зростуть, компанії будуть зобов'язані покрити збитки, пише газета.

У Пентагоні заявили, що роблять кроки щодо пом'якшення умов контрактів, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому. Генерал Джеймс Рейні, голова Командування перспективного розвитку армії, заявив про необхідність «враховувати непередбачені економічні умови». Оборонний бюджет на 2023 фінансовий рік, який закінчився 30 вересня, включав понад $ 1 млрд для компенсації інфляції, але підрядникам виплатили менше. Контролер Пентагону Майкл МакКорд заявив, що компанії не надали відомству достатніх відомостей для цього.

Нагадаємо, звіт генерального інспектора Міністерства оборони США виявив, що відомство не змогло оперативно або повною мірою прозвітувати про майже 40 тисяч одиниць зброї, які призначались для допомоги Україні, починаючи з 2014 року. Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Порушення щодо обліку охоплюють озброєння загальною вартістю понад $1 млрд, серед якого – переносні ракетні комплекси, безпілотники-камікадзе й прилади нічного бачення. При цьому не уточнюється, яка частка зброї не була належним чином облікована до повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Обсяг військової допомоги Україні, у звітуванні про яку генінспектор Пентагону виявив порушення, становить приблизно 2% від загальної суми в $50 млрд, яку Україна отримала від США з 2014 року, більшість – після 2022-го.Звіт вказує, що кількість переданої Україні зброї, яка не була врахована у звітності, «може підвищити ризик її крадіжки або використання не за призначенням», що несе ризик потрапляння американських технологій не в ті руки.

Читайте також: Лідери оборонних відомств США та Британії обговорили підтримку України
Теги: влада Пентагон боєприпаси бізнес бюджет зброя

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