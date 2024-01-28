Головна Думки вголос Михайло Непран
search button user button menu button
Михайло Непран Перший віце-президент Торгово-промислової палати України

Справа Ігоря Мазепи. Вихід один

glavcom.ua
Про кримінальне переслідування відомого бізнесмена Ігоря Мазепи стало відомо 18 січня

Треба пройти той шлях,  який пройшли американці та європейці в своїй історії

Хорошу ідею подав генеральний прокурор України Андрій Костін на зустрічі з представниками провідних бізнес-асоціації у бізнес-омбудсмена Романа Ващука. 

Для того, щоб не було юридичних підстав у правоохоронців відкривати кримінальні провадження за давно набутою власністю,  ухвалити законодавчий акт, яким узаконити чи легалізувати все, що було придбано за роки Незалежності тими чи іншими підприємцями чи фізичними особами.

Пропозиція, в принципі, не нова. Таке проходили Сполучені Штати після великої депресії кінця 20-х початку 30-х років XX століття, подібне робили у Франції 70-х роках процесі так званої «нульової декларації».

По суті,  це пряма реалізація старого вислову Генрі Форда: «Я готовий відзвітуватися зараз про кожен зароблений цент. Але не запитуйте мене,  де я взяв свій перший мільйон».

Якщо для Форда це було важливо з точки зору визнання його в суспільстві, то для українського бізнесу це є життєво необхідним, щоб уникнути, як мінімум, кримінальних переслідувань за минуле й отримати можливість легально працювати далі.

Історія з Ігорем Мазепою якраз і стала яскравою ілюстрацією того, що при бажанні, будь-якого власника можна притягнути до криміналу, більше того, забрати власність під благородним девізом – повернення народу незаконно награбованого.

Чи сприяє це бажанню вкладати в майно чи землю? Чи стимулює інвестиції, внутрішні чи зовнішні?  Чи демонструє привабливість України, як держави в боротьбі за інвестиційні кошти? Ні!

А з іншого боку, є питання до порядку набуття власності нинішніми власниками.

Чи здобута вона законно? Чи є справедливим розподіл власності Української Радянської Соціалістичної республіки між громадянами України? Чи створила українська держава умови для прозорого процесу розподілу колишньої соціалістичної власності?

На всі три запитання можемо коротко і чітко сказати – ні!

Але чи повинні й далі при цьому ставити під сумнів здобуте? Чи повинні повертатися до процесів, які були в кінці 90-х початку 2000-х? Чи дасть цей повернення або перегляд позитивний результат і простий громадянин України стане багатшим?  Однозначно та ж  відповідь – ні!

Тому вихід один. Пройти той шлях,  який пройшли американці та європейці в своїй історії.

Прийняти Акт власності, узаконити майно та статки українців, матеріальні, віртуальні, інтелектуальні та інші активи, які є сьогодні у власності. Перегорнути сторінку економічної історії пострадянської України, як це зараз відбувається з політичною через російсько-українську війну.

Закінчити процес первинного накопичення капіталу та перейти до будівництва соціально-орієнтованої ринкової економіки. Тільки такий радикальний, навіть революційний підхід зможе унеможливити в майбутньому будь-який перегляд того, що вже сталося, унеможливить відкриття кримінальних справ за приватизацію десятилітньої давності, врешті-решт стане символом гарантії прав власності, яка на сьогодні є, і без чого говорити про майбутні інвестиції, про майбутнє економічне відновлення, просто неможливо.

Яким це може бути методом (через «нульове декларування», чи іншим окремим актом який, по суті, офіційно узаконить надбане), це вже може бути тема для окремої розмови.

Але без революційного вирішення  економіко-правової кризи нас попереду може чекати справжня революційна ситуація з традиційними умовами, які вже розпочинають проявлятися, коли низи вже не можуть жити по-старому, а верхи вже не хочуть; з «бродінням» як у верхівці, так і внизу. 

Щоб випередити революцію, краще запровадити революційний акт згори, ніж дочекатися поки революційні акти прийдуть знизу.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: інвестиції бізнес Україна майно Андрій Костін бізнесмен Ігор Мазепа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Родинам дедалі важче ухвалити рішення про народження дитини через війну, соціальні та економічні негаразди
В Україні зафіксовано найнижчий рівень народжуваності за час незалежності
Вчора, 15:33
Ігор Мазепа
Бізнесмен Мазепа прокоментував рішення суду про свій арешт
20 сiчня, 15:53
18 січня ДБР затримало українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу
Прокурори визначилися, якою має бути застава для Ігоря Мазепи
19 сiчня, 11:23
Прокуратура просить застосувати до фігурантів запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави
Офіс генпрокурора просить про арешт трьох фігурантів справи Гринкевича
18 сiчня, 22:08
Україна повинна розвивати все: і протиповітряну оборону, і дбати про захист ВПК
Ворог вчиться доволі швидко: росіяни змогли модернізували ракети Х-101
18 сiчня, 15:32
Секретна зброя від союзників: як було збито за день 26 вертольотів
Секретна зброя від союзників: як було збито за день 26 вертольотів
11 сiчня, 21:02
Арсен Жумаділов, генеральний директор ДП «Державний оператор тилу»
Усе речове забезпечення ЗСУ йтиме через Prozorro – гендиректор Оператора тилу Жумаділов
10 сiчня, 20:21
На думку авторки скарги, номер принижує жінку, зокрема жінку, яка виїхала з окупованої території
Скандальний жарт про Скадовськ: журналістка подала скаргу на канал «1+1»
3 сiчня, 13:08
Акції Lifecell купить французька компанія NJJ Capital
Турецька компанія оголосила про продаж своїх акцій у lifecell
30 грудня, 2023, 16:31

Михайло Непран

Справа Ігоря Мазепи. Вихід один
Справа Ігоря Мазепи. Вихід один
Національна стратегія доходів: чому це не буде реалізовано на практиці
Національна стратегія доходів: чому це не буде реалізовано на практиці
Новий перспективний бізнес. Парламент схвалив закон про медичний канабіс
Новий перспективний бізнес. Парламент схвалив закон про медичний канабіс
Третій Майдан. Перший дзвіночок
Третій Майдан. Перший дзвіночок
Уроки «Київстару»
Уроки «Київстару»
Парадокси історії. Як польські далекобійники блокували кордон, а розблокували море
Парадокси історії. Як польські далекобійники блокували кордон, а розблокували море

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
222K
Українець добровільно вступив до російської армії, воював проти ЗСУ та потрапив у полон
18K
Армія Білорусі готова до вторгнення в Україну – опозиціонер
16K
Садовий розповів, коли разом із п’ятьма синами піде воювати
8180
Захід може стерти російського агресора. Але не поспішає це робити. Чому?
7708
Техас проти Байдена. Що відбувається у США?
5785
Нічна атака дронами та ракетами: Повітряні сили назвали кількість збитих цілей

Новини

Підозра чиновникам Міноборони, Греція може передати Україні зброю: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
Невеликий сніг у низці областей: прогноз погоди на 28 січня
Сьогодні, 04:45
День затвердження Державного прапора України. Які свята відзначаємо 28 січня
Сьогодні, 00:05
Мобілізація, бронювання. ЗМІ аналізують наслідки для економіки
Вчора, 15:20
До боржників за електроенергію буде індивідуальний підхід і вони зможуть реструктуризовати свої борги – ексміністр
Вчора, 15:06
Кількість боїв зросла на всіх напрямках – свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:24

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua