Клімкін повідомив про шістьох загиблих українців у Кабулі

Інформація про загибель українців лягла на стіл президенту

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про загибель шести українців через напад терористів на готель «Інтерконтиненталь». За його словами, таку інформацію він передав президенту Петрові Порошенку.

«Доповів президенту про загибель 6 громадян України внаслідок нападу на готель в Кабулі. Працюємо з правоохоронними органами Афганістану, щоб з’ясувати обставини цього терористичного акту», - написав голова дипломатичного відомства у Twitter.

Trapped guests at the Intercontinental Hotel in Afghanistan's capital of Kabul escaped through windows during an 11-hour siege Saturday that left at least six civilians and five gunmen dead. The Taliban claimed responsibility for the attack. pic.twitter.com/ScTnQbUbYU