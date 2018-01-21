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    Клімкін повідомив про шістьох загиблих українців у Кабулі

    Інформація про загибель українців лягла на стіл президенту
    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про загибель шести українців через напад терористів на готель «Інтерконтиненталь». За його словами, таку інформацію він передав президенту Петрові Порошенку. «Доповів президенту про загибель 6 громадян України внаслідок нападу на готель в Кабулі. Працюємо з правоохоронними
    • Сьогодні, 19:14
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    Готель Intercontinental в Кабулі
    Фото: AFP
    Готель Intercontinental в Кабулі

    Інформація про загибель українців лягла на стіл президенту

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про загибель шести українців через напад терористів на готель «Інтерконтиненталь». За його словами, таку інформацію він передав президенту Петрові Порошенку.

    «Доповів президенту про загибель 6 громадян України внаслідок нападу на готель в Кабулі. Працюємо з правоохоронними органами Афганістану, щоб з’ясувати обставини цього терористичного акту», - написав голова дипломатичного відомства у Twitter.

    Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental в Кабулі. Внаслідок нападу загинули щонайменше п’ятеро людей. Один з них - українець.

    Загиблий українець за попередньою інформацією працював в місцевій авіакомпанії.

    Пізніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що кількість українців, які загинули через атаку терористів на готель у Кабулі, може зрости, а МЗС, у свою чергу, підтвердило, що мова йде про більше ніж одного загиблого українця.

    ВВС із посиланням на інформацію поліції Кабула повідомила, що в результаті нападу терористів загинули дев’ять громадян України.

    Клімкін засудив цей жахливий терористичний акт і висловив співчуття родинам загиблих.

    Речник міністерства внутрішніх справ Афганістану Наджиб Даніш вказав, що були звільнені близько ста заручників, включно з 16 іноземцями. Були вбиті щонайменше двоє нападників, додав він.

    Наразі жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за напад. Зазвичай такі напади в Кабулі та інших афганських містах здійснюють бойовики руху «Талібан».

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