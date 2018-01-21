Клімкін повідомив про шістьох загиблих українців у Кабулі

Інформація про загибель українців лягла на стіл президенту

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про загибель шести українців через напад терористів на готель «Інтерконтиненталь». За його словами, таку інформацію він передав президенту Петрові Порошенку. «Доповів президенту про загибель 6 громадян України внаслідок нападу на готель в Кабулі. Працюємо з правоохоронними



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Фото: AFP Готель Intercontinental в Кабулі

Інформація про загибель українців лягла на стіл президенту

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про загибель шести українців через напад терористів на готель «Інтерконтиненталь». За його словами, таку інформацію він передав президенту Петрові Порошенку.

«Доповів президенту про загибель 6 громадян України внаслідок нападу на готель в Кабулі. Працюємо з правоохоронними органами Афганістану, щоб з’ясувати обставини цього терористичного акту», - написав голова дипломатичного відомства у Twitter.

Trapped guests at the Intercontinental Hotel in Afghanistan's capital of Kabul escaped through windows during an 11-hour siege Saturday that left at least six civilians and five gunmen dead. The Taliban claimed responsibility for the attack. pic.twitter.com/ScTnQbUbYU — World News Tonight (@ABCWorldNews) January 21, 2018

Gunmen stormed the Intercontinental Hotel in Kabul, killing at least five people, and setting off a 12-hour gun battle as frantic guests tried to escape from fourth and fifth-floor windows. https://t.co/lUQ8HfmAgn pic.twitter.com/VZ3v8U6ANI — CBS News (@CBSNews) January 21, 2018

Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental в Кабулі. Внаслідок нападу загинули щонайменше п’ятеро людей. Один з них - українець.

Загиблий українець за попередньою інформацією працював в місцевій авіакомпанії.

Пізніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що кількість українців, які загинули через атаку терористів на готель у Кабулі, може зрости, а МЗС, у свою чергу, підтвердило, що мова йде про більше ніж одного загиблого українця.

ВВС із посиланням на інформацію поліції Кабула повідомила, що в результаті нападу терористів загинули дев’ять громадян України.

Клімкін засудив цей жахливий терористичний акт і висловив співчуття родинам загиблих.

Речник міністерства внутрішніх справ Афганістану Наджиб Даніш вказав, що були звільнені близько ста заручників, включно з 16 іноземцями. Були вбиті щонайменше двоє нападників, додав він.

Наразі жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за напад. Зазвичай такі напади в Кабулі та інших афганських містах здійснюють бойовики руху «Талібан».