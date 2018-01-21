У кабульському теракті загинули дев’ятеро українців - BBC

Загальна кількість загиблих може сягнути декількох десятків людей

Дев’ять громадян України загинули в результаті нападу терористів на готель «Інтерконтиненталь» у Кабулі. Про це повідомляє ВВС із посиланням на інформацію поліції Кабула. Також повідомляється, що серед загиблих були громадяни Німеччини, Греції та Казахстану. Ще двоє жертв теракту не ідентифіковані. Водночас афганський журналіст



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Фото: EPA Cеред загиблих були громадяни Німеччини, Греції та Казахстану

Загальна кількість загиблих може сягнути декількох десятків людей

Дев’ять громадян України загинули в результаті нападу терористів на готель «Інтерконтиненталь» у Кабулі. Про це повідомляє ВВС із посиланням на інформацію поліції Кабула.

Також повідомляється, що серед загиблих були громадяни Німеччини, Греції та Казахстану. Ще двоє жертв теракту не ідентифіковані.

Водночас афганський журналіст Білал Сарварі у Twitter повідомив про загибель шести українців, зазначивши, що вони були співробітниками афганської авіакомпанії Kam Air.

«В результаті нападу було вбито 10 співробітників авіакомпанії KAM. Серед жертв двоє венесуельців, 6 українців. У числі загиблих - 5 льотчиків. 14 співробітників зникли без вісти», - написав Сарварі, який співпрацює з кільком західними виданнями.

Sunset and evacuation of Intercontinental hotel attack victims.

Unofficial figures indicate at least 40 people have been killed. pic.twitter.com/VBOijIg1bZ — Tajuden Soroush (@TajudenSoroush) January 21, 2018

Сарварі також зазначив, що багато авіарейсів в Афганістані були скасовані, оскільки більшість льотчиків, бортінженерів та членів екіпажів загинули або зникли без вісти.

Слід зазначити, що Сарварі також повідомив про 18 загиблих за кілька годин до того, як цю інформацію офіційно підтвердила афганська влада.

В останньому твіті він написав, що з власних джерел у силах безпеки дізнався про 44 загиблих, і 19 поранених. Серед загиблих є громадяни 14 країн. Офіційно ця інформація поки не підтверджена.

Taliban's 13-hour attack on Kabul's Intercontinental Hotel ends with 18 dead https://t.co/3NFwygCJSR pic.twitter.com/MsXcsRDjcM — National Post (@nationalpost) January 21, 2018

Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental в Кабулі. Внаслідок нападу загинули щонайменше п’ятеро людей. Один з них - українець.

Загиблий українець за попередньою інформацією працював в місцевій авіакомпанії.

Пізніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що кількість українців, які загинули через атаку терористів на готель у Кабулі, може зрости, а МЗС, у свою чергу, підтвердило, що мова йде про більше ніж одного загиблого українця.

Клімкін засудив цей жахливий терористичний акт і висловив співчуття родинам загиблих.

Речник міністерства внутрішніх справ Афганістану Наджиб Даніш вказав, що були звільнені близько ста заручників, включно з 16 іноземцями. Були вбиті щонайменше двоє нападників, додав він.

Наразі жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за напад. Зазвичай такі напади в Кабулі та інших афганських містах здійснюють бойовики руху «Талібан».

Джерело: Європейська правда