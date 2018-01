У кабульському теракті загинули дев’ятеро українців - BBC

Загальна кількість загиблих може сягнути декількох десятків людей

Дев’ять громадян України загинули в результаті нападу терористів на готель «Інтерконтиненталь» у Кабулі. Про це повідомляє ВВС із посиланням на інформацію поліції Кабула.

Також повідомляється, що серед загиблих були громадяни Німеччини, Греції та Казахстану. Ще двоє жертв теракту не ідентифіковані.

Водночас афганський журналіст Білал Сарварі у Twitter повідомив про загибель шести українців, зазначивши, що вони були співробітниками афганської авіакомпанії Kam Air.

«В результаті нападу було вбито 10 співробітників авіакомпанії KAM. Серед жертв двоє венесуельців, 6 українців. У числі загиблих - 5 льотчиків. 14 співробітників зникли без вісти», - написав Сарварі, який співпрацює з кільком західними виданнями.

Sunset and evacuation of Intercontinental hotel attack victims.

Unofficial figures indicate at least 40 people have been killed. pic.twitter.com/VBOijIg1bZ