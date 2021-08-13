Напад на Беленюка, революція в «Приватбанку». Новини 13 серпня за хвилину

«Главком» зібрав головні новини за 13 серпня

У центрі Києва невідомі напали на Беленюка та викрикували расистські образи в його сторону. Поліція вже почала розслідування цього інциденту.

До 2024 року «Приватбанк» планує закрити понад 300 відділень та суттєво зменшити кількість працівників. Оновлена стратегія передбачає поділ «Приватбанку» на «хороший» і «поганий» з подальшою приватизацією «хорошого банку».

Нацполіція затримала керівника «Державної продовольчо-зернової корпорації України» Андрія Власенка при спробі втечі з України.

У центрі Києва невідомі напали на Беленюка та викрикували расистські образи в його сторону. Поліція вже почала розслідування цього інциденту.

У Києві відбулася церемонія прощання з громадським і культурним діячем, дипломатом і вченим Роландом Франком. Останнього внука Івана Франка поховали 13 серпня у родинній могилі на Байковому кладовищі в Києві.

Столична влада назвала терміни та вартість будівництва метро на Троєщину. На будівництво 18 нових станцій, за попередніми розрахунками, необхідно близько $2,3 млрд. Збудувати їх можливо за п'ять років.

В Україні має дещо подешевшати пальне. В уряді підрахували, що станом на 13 серпня середня вартість бензину в Україні складає 26,67 грн за літр, дизельного пального – 21,64 грн за літр.

на Донбасі п’яний бойовик розстріляв та підірвав своїх «колег»: загинуло семеро людей.

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