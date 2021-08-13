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    На Луганщині 17-річний хлопець з рушниці стріляв по дітях на велосипедах

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    Юнак відкрив вогонь з пневматичної рушниці по компанії дітей - На Луганщині 17-річний хлопець з рушниці стріляв по дітях на велосипедах
    Юнак відкрив вогонь з пневматичної рушниці по компанії дітей
    Фото: Нацполіція

    Одну дитину госпіталізовано з кульовим пораненням внутрішніх органів

    У Рубіжному Луганської області 17-річний місцевий житель поранив 13-річного хлопця з пневматичної гвинтівки. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Луганській області.

    Поліцейські встановили, що компанія дітей гуляла поблизу будинку по вулиці Смирнова. У цей час 17-річний хлопець виніс із дому пневматичну рушницю вистрілив у напрямку дітей, які від'їжджали на велосипедах. Унаслідок пострілу 13-річний хлопець отримав поранення.

    Постраждалого з кульовим пораненням черевної порожнини та пошкодженням внутрішніх органів госпіталізовано до Лисичанської дитячої лікарні.

    Під час огляду пневматичної гвинтівки правоохоронці виявили, що вона зроблена самостійно із запчастин різних пневматичних гвинтівок калібру 4,5 мм, а на деталях відсутні маркування і номери. Зброя вилучена і відправлена на експертизу. Слідчі встановлюють обставини події, свідків і мотиви стрільця, а також походження зброї.

    Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу 17-річному парубку.

    Відомості про інцидент внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження».

    До слова, днями на Київщині молодик стріляв у натовп і поранив своїх батьків.

    Наприкінці липня у Миколаєві підлітки влаштували масову бійку зі стріляниною.

    Теги: Луганщина зброя діти розслідування поліція стрілянина
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    На Луганщині 17-річний хлопець з рушниці стріляв по дітях на велосипедах