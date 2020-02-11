Разумков підтвердив наявність «соросят» у фракції «Слуга народу»



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Раніше Дубінський повідомив, що 40% політсили складається з «соросят»

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підтвердив слова депутата від партії «Слуга народа» Олександра Дубінського про те, що політисила на 40% складається із так званих «соросят».

Про це він заявив у програмі на телеканалі «Наш».

«Я тут не погоджуюсь із Олександром Анатолійовичем, мабуть тому, що 40% від фракції у 248 народних депутатів - це забагато. Я розумію, про що казав Дубінський, але я думаю, що все таки менше представників цієї категорії», - сказав Разумков.

Раніше народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський повідомив, що 40% політсили складається з так званих «соросят».

«Друзі виконують просту функцію, вони отримували за це гроші протягом, так би мовити, своєї грантової кар'єри, їх тренували і навчали лобіювати інтереси свого зовнішнього менеджера», - сказав Дубінський.

Також нардеп зазначив, що близько 40% монобільшості складається з «соросят» і без їхньої згоди не проходить жодне голосування у парламенті.

«Без узгодження з цими товаришами не можна прийняти жоден закон. Це велика проблема. Я думаю, що питання боротьби із зовнішнім впливом і з людьми, які виконують роботу не в інтересах України, буде ключовим кейсом 2020 року», - зазначив Дубінський.

До слова, народний депутат Олександр Дубінський повідомив, що з 20 депутатів «Слуги народу», які відвідали Всесвітній економічний форум в Давосі, тільки четверо - оплатили свою поїздку самостійно.

Всім іншим депутатам витрати повністю покрив Віктор Пінчук.

До слова, українець у Давосі припаркував джип на тротуарі та отримав солідний штраф.