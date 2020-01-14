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    Нардеп Гончаренко відправив офіційний запит Богдану, за чиї гроші Зеленський літав в Оман

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    5 січня стало відомо, що Володимир Зеленський з сім'єю поїхав відпочивати в Оман - Нардеп Гончаренко відправив офіційний запит Богдану, за чиї гроші Зеленський літав в Оман
    5 січня стало відомо, що Володимир Зеленський з сім'єю поїхав відпочивати в Оман
    Фото: Главком

    Депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко зробив запит до Офісу президента про поїздку Зеленського в Оман

    Народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко відправив офіційний запит до Офісу президента щодо поїздки Володимира Зеленського в Оман. Про це Гончаренко повідомив у Facebook.

    «Зробив запит до Офісу Президента про поїздку Зеленського в Оман. Хочу дізнатися, хто саме організовував візит Зеленського в Оман? За чиїм запрошенням він туди полетів? Чи справді переліт Зеленського був чартерним рейсом? Хто оплатив переліт? Чому президент України проживав в готелі The Ritz-Carlton? Хто оплачував проживання?» – написав Гончаренко.

    Нагадаємо, 5 січня стало відомо, що Зеленський з сім'єю поїхав відпочивати в Оман.

    Президент Володимир Зеленський повернувся в Україну з Оману в ніч з 8-го на 9-те січня – його чартерний рейс приземлився о 2:37 в Міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни).

    депутат гроші Олексій Гончаренко Володимир Зеленський президент Оман
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