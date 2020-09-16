  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Парламент Японії сьогодні призначить новий уряд

    • Розсилка
    <p>Очікується, що новим прем&rsquo;єром Японії стане Йосіхіде Суга</p> - Парламент Японії сьогодні призначить новий уряд

    Очікується, що новим прем’єром Японії стане Йосіхіде Суга

    За інформацією ЗМІ, в новому кабінеті міністрів як мінімум дев'ять з 18 членів уряду збережуть свої посади

    Уряд Японії на чолі з Сіндзо Абе пішов у відставку. Сьогодні, 16 вересня парламент країни має намір обрати нового прем'єр-міністра.

    Про це повідомляє агентство «Кіодо».

    Як очікується, ним стане нещодавно обраний голова керівної Ліберально-демократичної партії Йосіхіде Суга.

    «Ми зруйнуємо вертикальний поділ державних установ, корпоративні інтереси та принцип прецеденту, а також будемо просувати регуляторну реформу», – заявив Суга.

    Японські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що в новому кабінеті міністрів як мінімум дев'ять з 18 членів уряду збережуть свої посади.

    Йосіхіде Суга вже окреслив першочергові завдання, які стоять перед країною: подолання пандемії та відновлення економіки.

    Зазначимо, японський експрем'єр Абе вже кілька років бореться з виразковим колітом. У середині липня 2020 року він вже говорив, що його стан погіршився.

    Раніше стало відомо, що Абе за два тижні двічі був у лікарні, де проходив обстеження. У 2007 він залишав посаду прем'єра через виразковий коліт.

    кадрові зміни відставка партії політика уряд парламент Сіндзо Абе
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies