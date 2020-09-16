Парламент Японії сьогодні призначить новий уряд



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Очікується, що новим прем’єром Японії стане Йосіхіде Суга

За інформацією ЗМІ, в новому кабінеті міністрів як мінімум дев'ять з 18 членів уряду збережуть свої посади

Уряд Японії на чолі з Сіндзо Абе пішов у відставку. Сьогодні, 16 вересня парламент країни має намір обрати нового прем'єр-міністра.

Про це повідомляє агентство «Кіодо».

Як очікується, ним стане нещодавно обраний голова керівної Ліберально-демократичної партії Йосіхіде Суга.

«Ми зруйнуємо вертикальний поділ державних установ, корпоративні інтереси та принцип прецеденту, а також будемо просувати регуляторну реформу», – заявив Суга.

Японські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що в новому кабінеті міністрів як мінімум дев'ять з 18 членів уряду збережуть свої посади.

Йосіхіде Суга вже окреслив першочергові завдання, які стоять перед країною: подолання пандемії та відновлення економіки.

Зазначимо, японський експрем'єр Абе вже кілька років бореться з виразковим колітом. У середині липня 2020 року він вже говорив, що його стан погіршився.

Раніше стало відомо, що Абе за два тижні двічі був у лікарні, де проходив обстеження. У 2007 він залишав посаду прем'єра через виразковий коліт.