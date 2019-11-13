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    Думки вголос

    «Слуга народу» Потураєв емоційно нагадав, що саме Ленін і Сталін забрали в українців землю

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    «Слуга народу» Потураєв емоційно нагадав, що саме Ленін і Сталін забрали в українців землю

    «Поверніть землю селянам, злодюги!»

    Мовою оригіналу

    Никита Потураев (Nikita Poturaev) просто мечет громы и молнии на трибуне Верховной Рады. Напомнил в очень эмоциональной форме, что именно Ленин и Сталин отняли у украинцев землю и право ей распоряжаться. А сейчас, сегодня это право людям вернут. Обозвал оппонентов наследниками Ягоды и прочих сталинских палачей.

    На требования посидеть и обсудить резонно спросил - вы 20 лет в парламенте, чего же вы ничего не решили! Назвал коллег по Раде ворами. И напомнил, что многих прекрасно помнит еще по временам Кучмы и пригрозил рассказать - кто и сколько украл. В общем, жег напалмом и мне очень понравился

    Верните землю крестьянам, ворюги!

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    мораторій на продаж землі партія Слуга народу Микита Потураєв
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