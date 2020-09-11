«Коли я з друзями вип’ю...». Вакарчук нарешті прокоментував скандальне попурі на День Незалежності



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Я вважаю, що в той час, коли паралельно в Києві на Хрещатику проходив марш волонтерів, добровольців і військових, робити таке шоу було недоречним, - Вакарчук

«... Я дозволяю собі деякі речі, але не в День Незалежності і не коли в країні йде війна», – підкреслив співак

Відомий український музикант та політичний діяч Святослав Вакарчук стверджує, що , йому не сподобалося святкове шоу, яке влаштували на Софіївській площі. Про це він розповів у програмі «Слава+» Славі Дьоміну.

«Мені не сподобалося попурі до Дня Незалежності. Я вважаю, що в той час, коли паралельно в Києві на Хрещатику проходив марш волонтерів, добровольців і військових, які захищали свою державу, робити таке шоу, яке відбулося на День Незалежності, на мою думку, було не доречним», – вважає Вакарчук.

За словами Святослава, він не проти ідеї попурі. На його думку, шоу було зроблено не так, як воно повинно було виглядати у такий день.

«Коли я на вечірках з друзями вип’ю і ми маємо гарний настрій, я дозволяю собі деякі речі, які, чесно кажучи, і розказувати не хочеться, але не в День Незалежності і не коли в країні йде війна», – підкреслив співак.

Також Вакарчук прокоментував ситуацію з виконанням пісні «Океан Ельзи» під час попурі.

«З юридичної точки зору ніхто не мав питати в нас про маленький кусочок пісні, тому що закон дозволяє. Тому жодних правових претензій в нас нема…Питання в тому, що, якщо ви використовуєте і ви кажете, що це знакова музика для країни і є певні знакові артисти і ці артисти живі, то можна було б хоча б запитати в них», – висловив свою думку артист.

Як повідомлялося. концерт Зеленського на День Незалежності коштував ушестеро більше, ніж торік.

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