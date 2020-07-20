Рада до осені може зібратися ще на кілька позачергових засідань



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Дмитро Разумков 20 липня провів брифінг

Спікер парламенту обіцяє нардепам, що нудьгувати цього літа їм не доведеться

Верховна Рада може зібратися на кілька позачергових засідань у липні-серпні. Спікер парламенту Дмитро Разумков допускає проведення двох-трьох засідань.

Про це він сказав сьогодні під час підсумкової пресконференції.

Глава парламенту зазначив, що у порядку денному завтрашнього позачергового засідання є питання, які нардепи уже розглянули. Зокрема парламентарі проголосували державно-оборонне замовлення, утворення нових районів.

За словами Разумкова, замінити вже пройдені питання новими неможливо.

«Вони знаходяться у переліку питань, прибрати їх неможливо. Так само я не можу нічим доповнити ці питання. Є лише два суб'єкти формування цього переліку питань. Це або 150 народних депутатів України. Або президент держави. Більше нікого», - пояснив глава Ради.

Спікер припустив, що у липні-серпні нардепи можуть зібратися на 2-3 позачергові засідання.

«Скільки їх буде мені важко сказати, більшість народних депутатів не планували, що це відбудеться у вівторок. Але я думаю що декілька таких ситуацій може мати місце під час серпня, ну і частини липня. Я думаю, два, а може три», - заявив Разумков.

Нагадаємо, у п'ятницю спікер Верховної Ради підписав розпорядження про проведення позачергового засідання парламенту у вівторок, 21 липня.

Раніше повідомлялося, що після п'ятничного засідання Ради народні депутати пішли на канікули.

До слова, з початку 2020 року в депутатів монобільшості погіршилися показники підтримки рішень Верховної Ради. Так, якщо в період із вересня по грудень 2019 року в середньому прийняті закони підтримували 228 народних депутатів «Слуги народу», то за період із січня по липень 2020 року показник підтримки знизився до 220 депутатів.

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