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    Нардепи сьогодні розглянуть закон про ринок електроенергії

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    Доповідати в Раді 4 грудня буде голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус - Нардепи сьогодні розглянуть закон про ринок електроенергії
    Доповідати в Раді 4 грудня буде голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус

    У середу парламентарі планують розглянути 13 законопроектів

    Верховна Рада сьогодні розгляне у другому читанні законопроект про ринок електроенергії. Про це йдеться у порядку денному парламенту.

    Доповідати в Раді по цьому закону буде голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

    Також народні депутати сьогодні розглянуть у першому читанні законопроект про оборонні закупівлі. Згідно з порядком денним Ради, сьогодні відбудуться парламентські слухання щодо земельної реформи.

    Взагалі сьогодні парламентарі розглянуть 13 законопроектів.

    Нагадаємо, 29 листопада парламентський Комітет з питань енергетики розглянув на засіданні законопроект № 2233 «Про ринок електричної енергії». Даний законопроект було прийнято за основу зі скороченням строків підготовки до другого читання 12 листопада.

    Зазначимо, у Кабінеті міністрів розглядають план диверсифікації джерел енергоресурсів, в рамках якого з одного джерела Україна не зможе отримати більше 30% енергетичного ресурсу.

    Зазначимо, що Україна встановила мито на імпорт електроенергії з Росії.

     Читайте також: Ринок електроенергії. Ціни збили, але комусь це тепер не подобається
    Верховна Рада енергетика електроенергія Андрій Герус
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