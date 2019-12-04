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    Економіка та фінанси

    Сьогодні Рада проведе слухання щодо ринку землі

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    Сьогодні Рада проведе слухання щодо ринку землі

    Слухання мають відбутися у залі засідань Верховної Ради о 15 годині

    Верховна Рада запланувала на 4 грудня парламентські слухання щодо земельньої реформи в Україні. Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

    «Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики проводить парламентські слухання на тему: «Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення», - повідомили у парламенті.

    Проведення парламентських слухань, як очікується, сприятиме приверненню уваги до проблем законодавчого забезпечення обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні, а також до визначення стратегічних напрямів державної політики з цього питання.

    Слухання мають відбутися у залі засідань Верховної Ради, початок заплановано на 15 годину.

    Нагадаємо, провести слухання щодо земельної реформи у Верховній Раді пропонували у жовтні. Також уряд запланував 18 регіональних форумів для роз'яснення питання ринку землі.

    Нагадаємо, міністр економіки озвучив, чого треба боятися при відкритті ринку землі.

    Як повідомлялося, у Зеленського переконані: «чорний ринок» землі виник внаслідок мораторію.

    Раніше заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький заявив, що недопуск іноземців до купівлі землі сільгосппризначення в Україні гальмуватиме зростання ВВП України на 0,5% в рік.

    Нагадаємо, 13 листопада Верховною Радою закон про продаж землі було ухвалено у першому читанні. «За» проголосувало 240  депутатів.

    14 листопада Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроект № 2195, який пропонує дозволити продаж землі на електронних аукціонах.

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков припускає, що референдум щодо ринку землі може відбутися раніше за 2024 рік, але не між першим і другим читаннями відповідного законопроєкту.

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