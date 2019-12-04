Сьогодні Рада проведе слухання щодо ринку землі



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Слухання мають відбутися у залі засідань Верховної Ради о 15 годині

Верховна Рада запланувала на 4 грудня парламентські слухання щодо земельньої реформи в Україні. Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

«Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики проводить парламентські слухання на тему: «Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення», - повідомили у парламенті.

Проведення парламентських слухань, як очікується, сприятиме приверненню уваги до проблем законодавчого забезпечення обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні, а також до визначення стратегічних напрямів державної політики з цього питання.

Слухання мають відбутися у залі засідань Верховної Ради, початок заплановано на 15 годину.

Нагадаємо, провести слухання щодо земельної реформи у Верховній Раді пропонували у жовтні. Також уряд запланував 18 регіональних форумів для роз'яснення питання ринку землі.

Нагадаємо, міністр економіки озвучив, чого треба боятися при відкритті ринку землі.

Як повідомлялося, у Зеленського переконані: «чорний ринок» землі виник внаслідок мораторію.

Раніше заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький заявив, що недопуск іноземців до купівлі землі сільгосппризначення в Україні гальмуватиме зростання ВВП України на 0,5% в рік.

Нагадаємо, 13 листопада Верховною Радою закон про продаж землі було ухвалено у першому читанні. «За» проголосувало 240 депутатів.

14 листопада Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроект № 2195, який пропонує дозволити продаж землі на електронних аукціонах.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков припускає, що референдум щодо ринку землі може відбутися раніше за 2024 рік, але не між першим і другим читаннями відповідного законопроєкту.

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