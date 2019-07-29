Народний депутат від «Слуги народу» рекламує морозиво (фото)



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Чемпіон світу з боротьби, депутат партії «Слуга народу» Жан Беленюк

Раніше Беленюк рекламував мінеральну воду

Чемпіон світу з боротьби, депутат партії «Слуга народу» (10-й номер у списку) Жан Беленюк рекламує новий сорт морозива від відомої торгової марки. Відповідні світлини він виклав на своїй сторінці в Instagram.

«Вже як традиція після тренування, новинка від @limoicecream. Big Star - пломбір та шоколадний соус. А які у тебе традиції після тренування?», - написав спортсмен, відверто рекламуючи новий сорт морозива.

Фото: instagram.com

Нагадаємо, Беленюк не вперше рекламує морозиво цієї торгової марки. Раніше він вже рекламував морозиво Be Strong.

Фото: instagram.com

«Шалено люблю спорт, а кататись на велосипеді, щоразу коли трапляється вільний час, - це звичка ще з дитинства. Але у спекотні дні, часом важко довго їздити, хочеться перепочити та охолодитись! Мій рятунок – морозиво .... Ідеально підходить людям для яких спорт, як і активний відпочинок, – невід’ємна частина життя! Тож, куштуй морозиво ..., щоб бути завжди Strong», - написав Беленюк.

Фото: instagram.com

Зазначимо, що рекламувати різні товари – звичне явище для спортсменів, але для народного депутата - це дурний тон.

До речі, раніше Беленюк рекламував мінеральну воду «Моршинська».

Нагадаємо, знаменитий український борець має намір займатися у Верховній Раді розвитком спорту.