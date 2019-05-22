«Народний фронт» не підтримує законопроект із закритими виборчими списками, - Бурбак



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Максим підкреслив, що фракція «Народний фронт» підтримуватиме Виборчий кодекс, який напрацюваний у парламенті і прийнятий у першому читанні

«Народний фронт» не підтримує закон із закритими виборчими списками. Про це з трибуни парламенту заявив керівник фракції Максим Бурбак, йдеться на сайті «Народного фронту».

«Прикро. Президент Зеленський під час інавгурації сказав, що треба прийняти Виборчий кодекс, який передбачає відкриті виборчі списки. А нам сьогодні подають закриту виборчу систему, політичну корупцію і рабство депутатів у фракціях. За це фракція «Народний фронт» голосувати не буде», - наголосив він.

Бурбак підкреслив, що як депутат-мажоритарник постійно спілкується зі своїми виборцями.

«Я - депутат-мажоритарник з 204-го виборчого округу, який голосував за Виборчий кодекс у першому читанні, який буде підтримувати у другому читанні відкриті списки з регіональним закріпленням депутатів», - зазначив Бурбак.

Він підкреслив, що фракція «Народний фронт» підтримуватиме Виборчий кодекс, який напрацьований у парламенті і прийнятий у першому читанні.

«Я можу сказати, що я був у селах Заставнівського району, де в людей за 27 років незалежності України не було жодного депутата», - розповів Бурбак.

«Люди хочуть дискусії, хочуть спілкування з реальними своїми законодавцями - щоб розказати свої потреби, а ми тут могли представити їхні інтереси. Люди вимагають відкритих списків», - наголосив керівник фракції «Народний фронт».

«Ми не повинні голосувати за законопроект, який немає нічого спільного з відкритими списками. Ми не можемо дозволити законсервувати систему. Якщо не чують нас - давайте почуємо громадянське суспільство», - резюмував Бурбак.

Нагадаємо, народні депутати не проголосували за включення законопроектів №№10319 (ініціатор президент) та 10319-1 (ініціатори депутати БПП) до порядку денного сесії. Включення законопроектів підтримали усього лише 92 народних депутати, при 226 необхідних.

За другу ініціативу президента щодо держзакупівель проголосували тільки 127 нардепів.

Наступне засідання Ради відбудеться у наступний вівторок.