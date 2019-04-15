Космічний Noosphere Space Summit вперше пройде в Україні



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У рамках заходу буде проведено міжнародний конкурс космічних інженерних стартапів Vernadsky Challenge з призовим фондом 2 млн грн

17-18 квітня вперше в Україні відбудеться міжнародний космічний саміт Noosphere Space Summit. Про це повідомили в оргкомітеті заходу, передає «Укрінформ».

«17-18 квітня 2019 року вперше в Україні відбудеться Noosphere Space Summit. Під час цієї події кращі світові експерти космічної галузі обговорять сучасні виклики, які стоять перед дослідниками космосу», - йдеться в повідомленні.

Серед cпікерів та гостей івенту співвласники першої американсько-української приватної аерокосмічної компанії Firefly Aerospace - партнера NASA в новій програмі освоєння Місяця - Томас Маркузик та Макс Поляков (український Ілон Маск, володар премії Людина року-2019 за вагомий внесок у відродження ракетно-космічної галузі в Україні), менеджер з міжнародних відносин японської приватної компанії з розвитку технологій освоєння Місяця Ispace inc Лінн Зенен, керівник аналітичного відділу Bryce Space & Technology Менні Шар, космонавт НКАУ Ярослав Пустовий.

У рамках заходу буде проведено міжнародний конкурс космічних інженерних стартапів Vernadsky Challenge з призовим фондом 2 млн грн.

Також буде організована експозона, де всі охочі зможуть випробувати прилади та рішення, що відображають ініціативи інших країн у галузі космічних та інженерних наук.