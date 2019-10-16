Перепис населення: у Мін’юсті повідомили подробиці, як це відбуватиметься



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Перепис триватиме близько трьох тижнів у грудні 2020 року

У грудні 2020 року під час запланованого урядом перепису населення громадянам будуть ставити близько 10 питань. Про це повідомляють Мін'юст і Держстат.

Українців будуть питати про трудову міграцію. Фахівці пояснюють, що на основі цього хочуть визначити можливий масштаб міграції. Питання використовують для розробки програми підтримки регіонів і транспортних рішень.

Крім того, громадянам будуть задавати питання про місце та режим роботи - щоб порахувати працездатних, визначити їх вік, стать і умови проживання для спрощення списку тих, хто потребує соціальної допомоги.

Також запитають про національність, мову, освіту і сім'ю, в тому числі й про те, чи перебуваєте ви в цивільному або офіційному шлюбі. Вчені наполягли, щоб у переписних листах було питання для всіх жінок у віці з 15 років про народжених дітей - для демографічних прогнозів.

Одне з питань стосуватиметься будинку і року його будівництва, щоб допомогти провести ревізію житлового фонду. У громадян питатимуть про наявність у будинку кухні, інтернету, водопостачання і каналізації та інших комунальних благ.

Як зазначається, опитувати українців буде 100 тисяч переписувачів, які працюватимуть з планшетами. Зокрема, на оплату праці цим людям із держбюджету виділили 1,322 млрд грн, на комп'ютерне обладнання -1,543 млрд грн, а на розробку програмного забезпечення - 48,8 млн грн. Обробка та систематизація даних обійдеться приблизно в 122 млн грн, але ці витрати буде закладено в держбюджет наступних двох років.

Раніше повідомлялося, що перепис населення в Україні заплановано на кінець 2020 року. Спочатку українцям нададуть можливість пройти перепис онлайн, а потім перейдуть до особистого обходу.