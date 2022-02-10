«Наші гроші» назвали фаворита тендера на будівництво Президентського університету

Журналісти помітили зв'язок компанії одного з учасників конкурсу з Офісом президента

Тендер на будівництво першої частини Президентського університету ціною 380 млн грн, оголошений Національним комплексом Експоцентр України (ВДНГ) розіграють фірми «Альтіс» та «Текком». Журналісти видання «Наші гроші» впевнені, що саме перша компанія здвох, що належить тестю одіозного ексголови податкової Романа Насірова Олександрові Глімбовському, в решті решт отримає цей підряд.

«Наші гроші» мотивують своє переконання тим, що «Альтіс» і «Текком» восени вже розіграли між собою низку незначних за вартістю, але важливих підрядів на підготовчі роботи до будівництва університету на території «Експоцентру», і саме «Альтісу» дістався демонтаж павільйону №19, на місці якого будувати той корпус, який і є предметом замовлення на щойно оголошеному тендері ціною 380 млн грн.

До того ж, як з’ясувало видання, «Альтіс» і «Текком» вже неодноразово розігрували між собою підряди, «Текком» виходив на державні тендери лише 11 разів, і у 8 випадках його конкурентом був саме «Альтіс».

«По-третє, ці фірми мають історичні зв’язки. «Текком» ще у 2008 році звів будівлю головного офісу для «Альтісу», – зазначається у матеріалі видання.

До того ж, журналісти помітили зв’язки власника компанії-«фаворита» конкурсу із чинною владою, адже його другий зять, податківець Андрій Гмирін, є особою, наближеною до голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Раніше повідомлялося, що у Києві відбудеться новий тендер на реконструкцію мосту Патона.

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