На Харківщині десантники знищили російський гелікоптер Ка-52

гелікоптер Ка-52 «Алігатор» вважається командирською машиною

У Харківській області українські десантники збили російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор». Вартість такої машини становить близько $16 млн. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

«Ще один російський гелікоптер Ка-52 знищили воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України в Харківській області», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що гелікоптер Ка-52 «Алігатор» вважається командирською машиною. Має на озброєнні гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс, а також здатний нести авіабомби та іншу зброю. «Вартість Ка-52 – близько 16 мільйонів доларів», – додали в Генштабі.

Подробиць, як і де точно був збитий гелікоптер окупантів у ЗСУ поки не наводять.