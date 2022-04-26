На Харківщині десантники знищили російський гелікоптер Ка-52
гелікоптер Ка-52 «Алігатор» вважається командирською машиною
У Харківській області українські десантники збили російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор». Вартість такої машини становить близько $16 млн. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.
«Ще один російський гелікоптер Ка-52 знищили воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України в Харківській області», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що гелікоптер Ка-52 «Алігатор» вважається командирською машиною. Має на озброєнні гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс, а також здатний нести авіабомби та іншу зброю. «Вартість Ка-52 – близько 16 мільйонів доларів», – додали в Генштабі.
Подробиць, як і де точно був збитий гелікоптер окупантів у ЗСУ поки не наводять.
Нагадаємо, львівські десантники знищили підрозділ рашистів із бронетехнікою. Також українські військові поширили відео своєї роботи. Повітряні сили показали, як знищили ворожий винищувач Су-34. До слова, за добу 25 квітня силами українських протиповітряної оборони уражено 10 повітряних цілей. Також 25 квітня на Донбасі збито два літаки та три безпілотники. Як відомо, Повітряні сили збили російський бомбардувальник на Харківщині. Літак збили біля Балаклії.
Також 25 квітня на Донбасі збито два літаки та три безпілотники. Як відомо, Повітряні сили збили російський бомбардувальник на Харківщині. Літак збили біля Балаклії.