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    Події в Україні

    На Харківщині десантники знищили російський гелікоптер Ка-52

    Вартість такої машини становить близько $16 млн - На Харківщині десантники знищили російський гелікоптер Ка-52
    Вартість такої машини становить близько $16 млн
    фото: twitter.com/qretaxyeta

    гелікоптер Ка-52 «Алігатор» вважається командирською машиною

    У Харківській області українські десантники збили російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор». Вартість такої машини становить близько $16 млн. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

    «Ще один російський гелікоптер Ка-52 знищили воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України в Харківській області», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що гелікоптер Ка-52 «Алігатор» вважається командирською машиною. Має на озброєнні гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс, а також здатний нести авіабомби та іншу зброю. «Вартість Ка-52 – близько 16 мільйонів доларів», – додали в Генштабі.

    Подробиць, як і де точно був збитий гелікоптер окупантів у ЗСУ поки не наводять.

    Нагадаємо, львівські десантники знищили підрозділ рашистів із бронетехнікою. Також українські військові поширили відео своєї роботи. Повітряні сили показали, як знищили ворожий винищувач Су-34. До слова, за добу 25 квітня силами українських протиповітряної оборони уражено 10 повітряних цілей.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військова техніка Харківщина Україна гелікоптер окупація #stoprussia
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    На Харківщині десантники знищили російський гелікоптер Ка-52