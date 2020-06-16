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    Порушення карантину. Поліція хотіла впаяти штраф, але батюшка викрутився у суді

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    Порушення карантину. Поліція хотіла впаяти штраф, але батюшка викрутився у суді

    Захисника заявив, що настоятель храму не несе відповідальності за дотримання порядку під час богослужіння

    Іваничівський районний суд Волинської області закрив справу проти настоятеля храму Православної церкви України в селі Будятичі, який підозрювався у порушенні правил карантину.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 10 червня.

    За матеріалами справи священнослужитель 19 і 26 квітня порушив правила карантину і всупереч рішенню Поромівської сільської ради від 17 квітня, яким церковним громадам заборонено проводити релігійні зібрання, здійснював богослужіння у храмі села Будятичі і на його території.

    У судовому засіданні батюшка своєї вини не визнав і пояснив, що дійсно на богослужіння до нього приходили люди, але рішення місцевої сільради він не порушив, оскільки службу проводив на подвір`ї храму і кількість людей була в межах дозволеного.

    Додатково зазначив, що він не є суб`єктом цього правопорушення, оскільки не несе відповідальності за дотримання порядку під час проведення богослужіння.

    Захисник батюшки надав суду статут релігійної організації «Свято-Миколаївської релігійної громади ПЦУ с. Будятичі Іваничівського району Волинської області», в якому сказано, що парафіяльна рада несе відповідальність за дотримання порядку під час здійснення богослужіння.

    Таким чином настоятель храму не є суб`єктом цього правопорушення. Це змусило суд закрити справу за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

    Нагадаємо, що за порушення карантину ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення правил щодо карантину людей») передбачається штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн для громадян і 34-170 тис. грн - для посадових осіб.

    Як повідомляв «Главком», Івано-Франківський міський суд визнав винним місцевого священника УПЦ Московського патріархату у порушенні правил карантину і призначив максимальний штраф 34 тис. грн.

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