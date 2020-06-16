Маски, санітайзери і черги в магазини: як у Києві працюють ТРЦ (фото)



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Відвідувачі перебувають у ТРЦ в масках Фото: 44.ua

ТРЦ намагаються дотримуватися протиепідемічних умов

У Києві з 30 травня працюють торгово-розважальні центри, які були зачинені під час карантину. Поки що ТРЦ відкрили свої двері без фуд-кортів і розважальних і дитячих ігрових зон.

Як працює ТРЦ на вулиці Антоновича, 176 біля станції метро «Либідська», перевірили журналісти 44.ua.

Всі працівники перед початком робочої зміни повинні проходити температурний скринінг. На входах в комплекс повинні бути розміщені санітайзери, а гості й покупці можуть зайти всередину тільки в захисних масках.

Більшість карантинних умов у ТРЦ виконують. Так, біля входу встановили спеціальні рамки, які вимірюють температуру кожного, хто через них проходить. Також поруч з ними стоїть столик з антисептиком. Однак дезінфекційними засобами користуються небагато відвідувачів ТРЦ.

Усередині ТРЦ деякі магазини, які до карантину мали кілька входів, частина з них закрили. Зайти можна тільки через один, до того ж, прохід відвідувачів контролює охорона.

До деяких магазинів брендового одягу вишикувалась черга. Але, стоячи в натовпі, покупці все одно намагалися притримуватися соціальної дистанції.

Як відомо, торгово-розважальні центри у Києві відкрилися для відвідувачів 30 травня.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці можуть повернути частину карантинних обмежень, які пом’якшили раніше, у разі, якщо показник захворюваності підвищиться.

Відновлення обмежень стосуватиметься, перш за все, місць великого скупчення людей: роботи великих магазинів і торгових центрів, ринків, дитячих садочків та інших установ, де існує велика ймовірність зараження.

Кличко також звернувся до правоохоронних органів більш суворо контролювати дотримання карантинних обмежень та безпеки організаціями, підприємствами та громадянами.