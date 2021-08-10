Настоятель монастиря Української церкви в Криму розповів подробиці конфлікту з окупантами

«Впродовж трьох тижнів до нас ходив провокатор»

Під час богослужіння до приміщення чоловічого монастиря Святого Димитрія Солунського Української православної церкви (ПЦУ) в окупованому Криму увірвалися російські силовики. Настоятель монастиря, архімандрит Даміан розповів «Главкому», наскільки напруженою є ситуація зараз.

Зі слів настоятеля, три тижні поспіль до них приходили такі собі «слідчі», серед яких був провокатор.

«Казав, що ніби до нас на реабілітацію приводитиме наркоманів і алкоголіків. Він своїми питаннями нам одразу не сподобався», – розповідає архімандрит. Запитував невідомий про меценатів та спонсорів, де беруться кошти на утримання монастиря. Спроби дізнатися, звідки ця особа, не дала результатів.

«У нас в Олександрівці є психоневрологічний диспансер. То я цього провокатора спитав, чи він не звідти? Він розгубився. Тобто його реакція означає, що він взагалі не з цих місць, не з нашого району, бо навіть не знає про цей заклад», – пояснив архімандрит Даміан.

Насправді ж, зі слів настоятеля, чоловік намагався вивідати розклад богослужінь, щоб потрапити туди у компанії силовиків. «Вони усі приїхали явно із Сімферополя, але чи вони самі кримські – не знаю», – додав священнослужитель.

Нагадаємо, російські силовики в окупованому Криму 8 серпня увірвалися до монастиря й змусили зупинити богослужіння. Вони змусили настоятеля храму, архімандрита Даміана перервати службу. Слідчі окупаційного так званого Центру протидії екстремізму Сімферополя на чолі з майором Володимиром Горєвановим обвинуватили отця Даміана у проведенні місіонерської діяльності.

Зазначимо, в уряді готують нові санкції проти російських посадовців за тиск на релігійну спільноту в окупованому Криму.

Уже призначена дата суду над настоятелем храму ПЦУ в окупованому Криму.