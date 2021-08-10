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    Настоятель монастиря Української церкви в Криму розповів подробиці конфлікту з окупантами

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    Ліворуч архімандрит УПЦ Даміан. У синій футболці &laquo;майор&raquo; так званого Центру протидії екстремізму заповнює протокол - Настоятель монастиря Української церкви в Криму розповів подробиці конфлікту з окупантами
    Ліворуч архімандрит УПЦ Даміан. У синій футболці «майор» так званого Центру протидії екстремізму заповнює протокол
    Фото надане архімандритом Даміаном

    «Впродовж трьох тижнів до нас ходив провокатор»

    Під час богослужіння до приміщення чоловічого монастиря Святого Димитрія Солунського Української православної церкви (ПЦУ) в окупованому Криму увірвалися російські силовики. Настоятель монастиря, архімандрит Даміан розповів «Главкому», наскільки напруженою є ситуація зараз.

    Зі слів настоятеля, три тижні поспіль до них приходили такі собі «слідчі», серед яких був провокатор.

    «Казав, що ніби до нас на реабілітацію приводитиме наркоманів і алкоголіків. Він своїми питаннями нам одразу не сподобався», – розповідає архімандрит. Запитував невідомий про меценатів та спонсорів, де беруться кошти на утримання монастиря. Спроби дізнатися, звідки ця особа, не дала результатів.

    «У нас в Олександрівці є психоневрологічний диспансер. То я цього провокатора спитав, чи він не звідти? Він розгубився. Тобто його реакція означає, що він взагалі не з цих місць, не з нашого району, бо навіть не знає про цей заклад», – пояснив архімандрит Даміан.

    Насправді ж, зі слів настоятеля, чоловік намагався вивідати розклад богослужінь, щоб потрапити туди у компанії силовиків. «Вони усі приїхали явно із Сімферополя, але чи вони самі кримські – не знаю», – додав священнослужитель.

    Нагадаємо, російські силовики в окупованому Криму 8 серпня увірвалися до монастиря й змусили зупинити богослужіння. Вони змусили настоятеля храму, архімандрита Даміана перервати службу. Слідчі окупаційного так званого Центру протидії екстремізму Сімферополя на чолі з майором Володимиром Горєвановим обвинуватили отця Даміана у проведенні місіонерської діяльності.

    Зазначимо, в уряді готують нові санкції проти російських посадовців за тиск на релігійну спільноту в окупованому Криму.

    Уже призначена дата суду над настоятелем храму ПЦУ в окупованому Криму.

    Читайте також: Росія знищує український монастир в окупованому Криму. Інтерв’ю з настоятелем, архімандритом Даміаном

    Теги: Крим Росія церква санкції Українська православна церква релігія православна церква чоловік
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    Настоятель монастиря Української церкви в Криму розповів подробиці конфлікту з окупантами