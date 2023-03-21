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Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
Окупанти намагаються оточити Авдіївку
фото з відкритих джерел

Збільшення темпів російських операцій у районі Авдіївки призвело до великих втрат для РФ

Російські війська, ймовірно, збільшують темп бойових дій на північ від Авдіївки, намагаючись створити умови для оточення населеного пункту. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними мера Авдіївки Віталія Барабаша, росіяни залучають у цьому районі більшу кількість авіаційних підрозділів для підтримки операцій. Вони все активніше використовують ракети Х-59, Х-101, Х-555 і С-300 в районі Авдіївки.

Водночас російські війська втратили близько трьох рот, імовірно, піхоти під час штурму Авдіївки з 19 березня.

Аналітики вважають, що збільшення темпів російських операцій у районі Авдіївки, що призвело до великих втрат для РФ, є помилковою спробою відвести українські сили від інших ділянок фронту.

«ISW не спостерігала, щоб російські сили розташували значну бойову силу на околицях міста Донецьк, і малоймовірно, що російські сили зможуть витримати цей тимчасовий посилений темп. ISW оцінює, що загальний російський весняний наступ, ймовірно, наближається до кульмінації, і російські сили, можливо, посилюють зусилля, щоб досягти навіть незначних здобутків, перш ніж вони втратять ініціативу в Україні», – зазначають аналітики.

Водночас вони не відкидають, що просування Росії може змусити українські вийти з Бахмута та/або Авдіївки, «хоча і те, й інше наразі малоймовірно».

Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа) фото 1

Як відомо, ситуація на Донецькому напрямку стає більш напруженою, росіяни постійно намагаються оточити місто Авдіївка, що на північ від Донецька.

Влада міста Авдіївка звернулась до місцевих жителів з проханням евакуюватись.

Теги: Донеччина ЗСУ Бахмут окупанти росія війна Авдіївка

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