Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
Збільшення темпів російських операцій у районі Авдіївки призвело до великих втрат для РФ
Російські війська, ймовірно, збільшують темп бойових дій на північ від Авдіївки, намагаючись створити умови для оточення населеного пункту. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
За даними мера Авдіївки Віталія Барабаша, росіяни залучають у цьому районі більшу кількість авіаційних підрозділів для підтримки операцій. Вони все активніше використовують ракети Х-59, Х-101, Х-555 і С-300 в районі Авдіївки.
Водночас російські війська втратили близько трьох рот, імовірно, піхоти під час штурму Авдіївки з 19 березня.
Аналітики вважають, що збільшення темпів російських операцій у районі Авдіївки, що призвело до великих втрат для РФ, є помилковою спробою відвести українські сили від інших ділянок фронту.
«ISW не спостерігала, щоб російські сили розташували значну бойову силу на околицях міста Донецьк, і малоймовірно, що російські сили зможуть витримати цей тимчасовий посилений темп. ISW оцінює, що загальний російський весняний наступ, ймовірно, наближається до кульмінації, і російські сили, можливо, посилюють зусилля, щоб досягти навіть незначних здобутків, перш ніж вони втратять ініціативу в Україні», – зазначають аналітики.
Водночас вони не відкидають, що просування Росії може змусити українські вийти з Бахмута та/або Авдіївки, «хоча і те, й інше наразі малоймовірно».
Як відомо, ситуація на Донецькому напрямку стає більш напруженою, росіяни постійно намагаються оточити місто Авдіївка, що на північ від Донецька.
Влада міста Авдіївка звернулась до місцевих жителів з проханням евакуюватись.
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