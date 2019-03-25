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    НАТО допомагає Грузії підготуватися до повного членства в Альянсі – Столтенберг

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    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг - НАТО допомагає Грузії підготуватися до повного членства в Альянсі – Столтенберг
    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
    Фото: svoboda.org

    Альянс закликає Росію припинити визнання регіонів Абхазії та Південної Осетії та вивести звідти свої війська

    НАТО вітає зусилля Грузії у масштабних реформах та радить скористатися всіма можливостями, щоб підготуватися до членства в Альянсі. Союзники по НАТО, зі свого боку, продовжують підтримувати такі зусилля Грузії. Про це сьогодні у Тбілісі під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Грузії Мамукою Бахтадзе заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Пряма аудіо-трансляція цього заходу велася на офіційному сайті НАТО.

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    «Я вітаю ваше зобов’язання витрачати 2 відсотки ВНП на оборону, а також намір Грузії спрямувати 12 відсотків оборонного бюджету на обладнання та модернізацію. Це посилює ваших військових та ваш внесок у регіональну безпеку. Я вітаю ваші зусилля у всіх цих сферах. Закликаю вас повністю використати всі можливості, щоб наблизитися до Союзу НАТО та підготуватися до членства», - сказав Столтенберг, звертаючись до грузинських партнерів.

    Він ще раз підкреслив, що НАТО повністю підтримує територіальну цілісність Грузії в межах міжнародно визнаних кордонів, закликає Росію припинити визнання регіонів Абхазії та Південної Осетії та вивести звідти свої війська.

    «Ми також поділяємо ваші занепокоєння щодо російського нарощування військової присутності Росії у регіоні Чорного моря. Саме тому ми зміцнюємо співпрацю між Грузією і НАТО, у тому числі в тому, що стосується військово-морських сил, надаємо тренування для прикордонної берегової охорони Грузії. Сьогодні ми обговорили, що ще ми можемо зробити, щоб зміцнити таку співпрацю та зблизити наші військово-морські сили. Військово-морське командування НАТО підтримує співпрацю зі Спільним військово-морським оперативним центром Грузії», - сказав генсек НАТО.

    Джерело: Укрінформ

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