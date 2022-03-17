НАТО не втручатиметься у війну в Україні, – Шольц

Шольц обіцяє Україні підтримку, але виключає втручання НАТО

Канцлер ФРН Олаф Шольц підтвердив відмову НАТО від військового втручання в ситуацію довкола України після того, як президент Володимир Зеленський звернувся до німецького парламенту за додатковою допомогою у захисті від російського вторгнення. Про це повідомляє німецьке видання Sueddeutsche Zeitung.

«Сьогодні вранці президент України Зеленський вражаюче виступив у німецькому Бундестазі. Ми стоїмо на боці України. І ми також зворушені долями багатьох молодих росіян, яких їхнє керівництво посилає на безглузду війну проти власних сусідів. Важливо, що про долю цих молодих людей знають і в Росії. Усі в Росії мають знати, що президент Путін несе повну відповідальність за їхню смерть», – зазначив Шольц.

Канцлер Німеччини наголосив, що Україну надалі підтримуватимуть фінансово та надаватимуть гуманітарну допомогу, військову техніку тощо. Свій внесок робить Німеччина.

«Але треба також пояснити одну річ: НАТО не буде військово втручатися в цю війну», – заявив Шольц.

Нагадаємо, перезидент України Володимир Зеленський дорікнув Німеччині її пасивною позицією щодо війни в Україні і все ще прихильним ставлення до РФ. У своєму зверненні Зеленський заявив, що Бундестаг ніби перебуває за якоюсь стіною, яка ізолює їх від страшної реальності в Україні.







