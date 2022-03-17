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    У Путіна з'явилися нові проблеми з Молдовою

    • Мустафа Найєм

      Народний депутат 8 скликання

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    Президент Молдови Майя Санду вимагає виведення російських військ з Придністров'я - У Путіна з'явилися нові проблеми з Молдовою
    Президент Молдови Майя Санду вимагає виведення російських військ з Придністров'я

    Молдова до останнього вагалася зі своєю позицією щодо вигнання РФ із Ради Європи

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    Кажется, у Путина начинаются проблемы не только с нами.

    Президент Молдовы Майя Санду после официального признания Парламентской ассамблеей Совета Европы факта оккупации Приднестровья Россией потребовала вывода российских войск.

    «Молдова четко дала понять, что Россия играет значительную роль во всем, что связано с приднестровским конфликтом. Мы всегда требовали вывода российских войск из Приднестровья, требовали и продолжаем требовать утилизации боеприпасов. Мы продолжаем призывать к мирному разрешению этого конфликта и сделаем все возможное, чтобы найти и реализовать дипломатическое, политическое, мирное решение»

    Молдова до последнего колебалась со своей позицией в решении об изгнании РФ из Совета Европы и ее депутаты не высказывались на прениях по поводу нападения РФ на Украину, хотя такую возможность имели все.

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    Джерело: блог Мустафи Найєма

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    Теги: росія Молдова путін Придністров'я Майя Санду
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    У Путіна з'явилися нові проблеми з Молдовою