НАТО підтримало Угорщину щодо українського закону про освіту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всі члени Альянсу закликають Україну повною мірою виконати рекомендації Венеціанської комісії

Союзники діють солідарно з Угорщиною щодо українського закону про освіту, заявила заступник генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер

НАТО солідарне з Угорщиною, яка наполягає на тому, що Україна повинна імплементувати рекомендації Венеціанської комісії до закону про освіту

Про це заявила заступник генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер під час візиту до Угорщини, повідомляє прес-служба Альянсу.

«Союзники діють солідарно з Угорщиною щодо закону України про освіту. У Брюссельській декларації та в оцінці Річної програми України всі члени Альянсу закликають Україну повною мірою виконати рекомендації Венеціанської комісії», - сказала вона.

Гетемюллер підкреслила, що засідання Комісії Україна-НАТО є «центральною частиною нашої підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, а також потужним засобом пересвідчення, що її уряд залишається на шляху реформ».

Гетемюллер подякувала Угорщині «за підтримку України в конфлікті з Росією, зокрема за реверсне постачання газу, гуманітарну допомогу та лікування поранених солдатів».

Раніше угорський уряд назвав освітній закон в Україні «напівфашистським».

Натомість МЗС України вважає неприпустимими маніпулювання Будапешта і подальші вимоги Угорщини щодо зміни українського освітнього закону.

Як відомо, Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону про освіту, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Раніше повідомлялося, що уряд Угорщини почав кампанію, націлену на президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера і угорсько-американського бізнесмена Джорджа Сороса.

Речник Єврокомісії Маргарітіс Схінас заявив, що кампанія Угорщини - це приклад дезінформації.

У свою чергу президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер зазначив, що партія угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.