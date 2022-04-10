  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта
рус
    Наука та освіта

    Україна не визнаватиме білоруські дипломи та шкільні атестати

    Україна не визнаватиме білоруські дипломи та шкільні атестати - Україна не визнаватиме білоруські дипломи та шкільні атестати
    Україна не визнаватиме білоруські дипломи та шкільні атестати
    фото з відкритих джерел

    Білорусь та Україна підписали денонсовану угоду ще 1998 року

    Кабмін України в суботу, 9 квітня, денонсував договір з Білоруссю, чию територію Росія використала як плацдарм для вторгнення, про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту та вчені звання. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

    До таких відносяться дипломи вишів, технікумів та шкільні атестати.

    Білорусь та Україна підписали денонсовану угоду ще 1998 року. Нею країни визнали еквівалентність документів про освіту один одного. Білоруські атестати та дипломи можна було використовувати для вступу до вузів та працевлаштування.

    Крім того, Кабмін 9 квітня денонсував договір з Білоруссю про співпрацю у галузі науки та технологій.

    Нагадаємо, що відповідно до нових санкцій Євросоюзу, фурам з Росії та Білорусі заборонений в'їзд на територію країн співдружності. Ті, які ще знаходяться в ЄС, мають виїхати до 16 квітня.

    Читайте також: Ми знаємо, хто хоче пом'якшити санкції. Зеленський жорстко звернувся до Європи

    Теги: Білорусь Кабмін росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна не визнаватиме білоруські дипломи та шкільні атестати