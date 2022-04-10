Україна не визнаватиме білоруські дипломи та шкільні атестати

Білорусь та Україна підписали денонсовану угоду ще 1998 року

Кабмін України в суботу, 9 квітня, денонсував договір з Білоруссю, чию територію Росія використала як плацдарм для вторгнення, про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту та вчені звання. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

До таких відносяться дипломи вишів, технікумів та шкільні атестати.

Білорусь та Україна підписали денонсовану угоду ще 1998 року. Нею країни визнали еквівалентність документів про освіту один одного. Білоруські атестати та дипломи можна було використовувати для вступу до вузів та працевлаштування.

Крім того, Кабмін 9 квітня денонсував договір з Білоруссю про співпрацю у галузі науки та технологій.

Нагадаємо, що відповідно до нових санкцій Євросоюзу, фурам з Росії та Білорусі заборонений в'їзд на територію країн співдружності. Ті, які ще знаходяться в ЄС, мають виїхати до 16 квітня.