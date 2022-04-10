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    Президент нагородив 430 військовослужбовців, 55 – посмертно

    Зеленський нагородив 430 військовослужбовців, 55 - посмертно - Президент нагородив 430 військовослужбовців, 55 – посмертно
    Зеленський нагородив 430 військовослужбовців, 55 - посмертно
    фото: кадр з відео

    Збройні Сили України продовжують мужньо боронити територію України

    Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 430 військовослужбовців, з них 55 – посмертно. Відповідний указ №224/2022 опублікований на сайті глави української держави.

    Згідно з документом, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджено дев'ятьох військовослужбовців, ІІІ ступеня – 49, із яких двох – посмертно.

    Також президент відзначив орденом «За мужність» І ступеня одного військовослужбовця, ІІ ступеня – трьох, ІІІ ступеня – 149 військових, серед яких 49 посмертно.

    Згідно з указом, орденом Данила Галицького відзначені 18 військових.

    Медаллю «За військову службу Україні» глава держави нагородив 168 військових, а медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня – п'ятьох.

    Окрім того, медаллю «Захиснику Вітчизни» президент відзначив 28 військових, серед яких чотирьох – посмертно.

    Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 152 українських захисників, із них троє – посмертно.

    Нагадаємо, у суботу, 2 квітня, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 131 захисника України.

    Також президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження семи військовослужбовців Держслужби спецзв'язку та захисту інформації. Двоє з них були нагороджені вже посмертно.

    Раніше стало відомо, що український прикордонник Роман Грибов, який прославився на увесь світ фразою про «російський воєнний корабель», отримав відзнаку «За заслуги перед Черкащиною».

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація указ #stoprussia
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    Президент нагородив 430 військовослужбовців, 55 – посмертно