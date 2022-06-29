Норвегія передасть Україні реактивні системи залпового вогню

Також Норвегія передасть Україні ще п’ять тисяч 155 мм снарядів

Йдеться про три системи М270 MLRS

Уряд Норвегії ухвалив рішення про передачу Україні, за допомогою Великої Британії, трьох реактивних систем залпового вогню М270 MLRS та п’яти тисяч 155 мм снарядів. Про це йдеться у повідомленні уряду.

«РСЗВ є високоточною системою артилерії великої дальності, і це суттєвий внесок для України», - заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

За його словами, йдеться про три системи М270 MLRS.

Зазначається, що норвезькі системи потребують модернізації, тому Велика Британія отримає та оновить норвезькі РСЗВ, а свої вже модернізовані системи Британія відправить в Україну. «Це чудовий приклад гарної співпраці між близькими союзниками», – наголосив міністр.

Крім того, Норвегія передасть Україні ще п’ять тисяч 155 мм снарядів. «Необхідно забезпечити Україну снарядами для самохідних гаубиць М109, які Норвегія вже передала Україні», – зауважив очільник Міноборони.

Також Німеччина і Нідерланди передадуть Україні ще шість гаубиць. До слова, США поставлять Україні патрульні катери Defiant.

Також раніше у пентагоні високо оцінили професіоналізм українських військових, які чинять спротив російським окупантам на Донбасі. За словами співробітника Пентагону, прогрес на полі бою, який демонструють ЗСУ з меншими силами, свідчить про їхню майстерність і рішучість.

Зазначимо, що новий пакет військової допомоги Україні на $450 млн, який виділили США 23 червня, містить 18 катерів, чотири системи Himars, десятки тисяч артилерійських снарядів, а також багато іншого озброєння й техніки.