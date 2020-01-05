НАТО збереться на позачергове зібрання через вбивство Сулеймані
Засідання НАТО відбудеться 6 січня
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вирішив зібрати спеціальне засідання Північноатлантичного альянсу через загострення на Ближньому Сході після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.
Про це повідомив кореспондент ZDF Штефан Лейферт в Twitter.
Як повідомляється, Стотенберг оголосив екстренне засідання Ради НАТО з приводу ситуації в Іраку, яка виникла після вбивства Сулеймані.
Зокрема йдеться про припинення тренувальних місій країн НАТО, а також про рішення Багдаду щодо виведення американських військ.
Зазначається, що засідання Ради НАТО відбудеться у понеділок, 6 січня, близько 15:00.
Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.
Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.