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    НАТО збереться на позачергове зібрання через вбивство Сулеймані

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    НАТО збереться на позачергове зібрання через вбивство Сулеймані

    Засідання НАТО відбудеться 6 січня

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вирішив зібрати спеціальне засідання Північноатлантичного альянсу через загострення на Ближньому Сході після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

    Про це повідомив кореспондент ZDF Штефан Лейферт в Twitter.

    Як повідомляється, Стотенберг оголосив екстренне засідання Ради НАТО з приводу ситуації в Іраку, яка виникла після вбивства Сулеймані.

    Зокрема йдеться про припинення тренувальних місій країн НАТО, а також про рішення Багдаду щодо виведення американських військ.

    Зазначається, що засідання Ради НАТО відбудеться у понеділок, 6 січня, близько 15:00.

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    НАТО вбивство Twitter
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