НАТО збереться на позачергове зібрання через вбивство Сулеймані



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засідання НАТО відбудеться 6 січня

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вирішив зібрати спеціальне засідання Північноатлантичного альянсу через загострення на Ближньому Сході після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Про це повідомив кореспондент ZDF Штефан Лейферт в Twitter.

Як повідомляється, Стотенберг оголосив екстренне засідання Ради НАТО з приводу ситуації в Іраку, яка виникла після вбивства Сулеймані.

Зокрема йдеться про припинення тренувальних місій країн НАТО, а також про рішення Багдаду щодо виведення американських військ.

Зазначається, що засідання Ради НАТО відбудеться у понеділок, 6 січня, близько 15:00.

Читайте також:

Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.