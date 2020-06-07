SpaceX готова продовжити випробування корабля для польотів на Марс
В найближчі дні космічний корабель SN5 відправлять на стартовий майданчик
Компанія SpaceX закінчує ремонт пускового комплексу для прототипу космічного корабля Starship. Випробування мають продовжитись 10 червня.
Про це повідомляє NASASpaceflight.
SpaceX закінчує ремонт пускового комплексу в Бока Чика (штат Техас, США), який 29 травня постраждав під час вибуху прототипу космічного корабля Starship SN4. Очікується, що в найближчі дні космічний корабель SN5 відправлять на стартовий майданчик. Планується тестовий зліт Starship SN5 на висоту 150 метрів, повідомляє видання.
Пізніше Ілон Маск опублікував фото випробувального майданчика.
Starship Production Complex— Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2020
Boca Chica, Texas pic.twitter.com/pd4ka93bv5
До слова, прототип космічного корабля SpaceX вибухнув під час випробування.
Нагадаємо, 21 листопада, під час випробувань на полігоні компанії SpaceX в американському штаті Техас вибухнув прототип ракети нового покоління Starship Mk1.
Як повідомлялося, 4 квітня, на полігоні в штаті Техас під час випробувань знову вибухнув кріогенний резервуар третього прототипу космічного корабля Starship SN3, який компанія Ілона Маска SpaceX розробляє для польотів на Марс.