Навальний звернувся в ООН з проханням розслідувати його отруєння



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Навальний пояснює, що спецдоповідач ООН зможе вимагати у Росії його одяг та медичні документи

Він розповів, що його французький адвокат Вільям Бурдон звернувся від його імені до ООН

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, якого отруїли речовиною з групи «Новачок», звернувся в ООН з проханням взяти на себе розслідування справи за фактом замаху на його життя. Про це політик написав у своєму блозі.



Опозиціонер зазначив, що кримінальну справу за фактом його отруєння в Росії так і не порушено. Він розповів, що його французький адвокат Вільям Бурдон звернувся від його імені до ООН. За його словами, розслідуванням буде займатися спецдоповідач по позасудовим розправам Аньєс Калламар і спецдоповідач зі свободи слова Ірен Хан.

Навальний пояснює, що спецдоповідач ООН зможе вимагати у Росії його одяг та медичні документи.

«По ідеї, розслідування з боку ООН має повністю влаштовувати російських офіційних осіб. У пресрелізах вони пишуть про якесь «міжнародне розслідування». Так що ось ми вирішили спробувати піти таким шляхом», – вказує політик.

Його адвокат підкреслює, що не тільки політику, але і міжнародній спільноті важливо вияснити, хто стоїть за отруєнням.

За інформацією німецького видання Der Spiegel, в ООН візьмуть на себе цю місію. Видання уточнює, що два представники ООН вже зустрічалися з Навальним в Берліні.

Раніше політик в інтервʼю Spiegel заявив, що до його отруєння причетний особисто президент Росії Володимир Путін.