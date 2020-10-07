  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Навальний звернувся в ООН з проханням розслідувати його отруєння

    • Розсилка
    Навальний пояснює, що спецдоповідач ООН зможе вимагати у Росії його одяг та медичні документи - Навальний звернувся в ООН з проханням розслідувати його отруєння
    Навальний пояснює, що спецдоповідач ООН зможе вимагати у Росії його одяг та медичні документи

    Він розповів, що його французький адвокат Вільям Бурдон звернувся від його імені до ООН

    Російський опозиційний політик Олексій Навальний, якого отруїли речовиною з групи «Новачок», звернувся в ООН з проханням взяти на себе розслідування справи за фактом замаху на його життя. Про це політик написав у своєму блозі.

    Опозиціонер зазначив, що кримінальну справу за фактом його отруєння в Росії так і не порушено. Він розповів, що його французький адвокат Вільям Бурдон звернувся від його імені до ООН. За його словами, розслідуванням буде займатися спецдоповідач по позасудовим розправам Аньєс Калламар і спецдоповідач зі свободи слова Ірен Хан.

    Навальний пояснює, що спецдоповідач ООН зможе вимагати у Росії його одяг та медичні документи.

    «По ідеї, розслідування з боку ООН має повністю влаштовувати російських офіційних осіб. У пресрелізах вони пишуть про якесь «міжнародне розслідування». Так що ось ми вирішили спробувати піти таким шляхом», – вказує політик.

    Його адвокат підкреслює, що не тільки політику, але і міжнародній спільноті важливо вияснити, хто стоїть за отруєнням.

    За інформацією німецького видання Der Spiegel, в ООН візьмуть на себе цю місію. Видання уточнює, що два представники ООН вже зустрічалися з Навальним в Берліні.

    Раніше політик в інтервʼю Spiegel заявив, що до його отруєння причетний особисто президент Росії Володимир Путін.

    ООН Путін отруєння адвокат документи розслідування Олексій Навальний президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies