Навчання в одинадцятих класах шкіл Києва закінчиться в квітні

На думку фахівців, зміна освітньої моделі зменшить навантаження на учнів

Освітній департамент КМДА пропонує у травні лише повторювати вивчений матеріал

Департамент освіти і науки Київської міськдержадміністрації пропонує завершити навчання нового матеріалу в 11 класах вже наприкінці квітня. Відповідні рекомендації директорам шкіл та керівникам управлінь освіти міста опубліковані на сайті департаменту.

«На нашу думку, такі зміни зменшать навантаження на випускників через зміну моделі освітнього процесу та скорочення кількості годин очного (традиційного) навчання, кількості предметів для обов’язкового відвідування», – вважають у відомстві.

Так, у департаменті рекомендують:

попередньо обговорити зміни з учнями, їхніми батьками та вчителями (анкетування, опитування тощо);

завершити вивчення нового матеріалу в 11-х класах з усіх предметів до кінця квітня (за необхідності внести корективи до календарних планів) та зосередитися в травні на повторенні матеріалу;

обрати модель організації освітнього процесу в травні, схваливши її на засіданні педагогічної ради та ознайомити з нею учнів та їхніх батьків;

укомплектувати мобільні навчальні групи учнів (за заявами їхніх батьків);

розробити індивідуальні / групові траєкторії навчання (індивідуальні / групові навчальні плани) для кожного учня / групи учнів; внести, у разі необхідності, зміни до розкладу уроків;

дні перед тестуваннями використати для предметного «занурення» (різнорівневих консультацій для проходження тестування з предметів, що обрали учні);

відмовитися від домашніх завдань для одинадцятикласників;

зберегти тижневе навантаження вчителя та відповідну заробітну плату;

не допускати перевантаження педагогів.

Раніше очільниця Департамент освіти і науки Києва Олена Фіданян у колонці для «Дзеркала тижня» пропонувала завершити вивчення нового матеріалу для 11-х класів до кінця квітня й відвести травень на концентроване повторення окремих предметів залежно від профілю подальшого навчання.

Нагадаємо, що через карантинні обмеження в столиці призупинили прийом документів дітей до перших класів. Також КМДА проінформувало, що про відновлення прийому документів буде повідомлено додатково.