Навколо Мінська піднімають всі військові частини по тривозі



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У центр столиці Білорусі рухається колона техніки

Військові частини довкола Мінська підіймають через протести у білоруській столиці. У центр міста рухається колона важкої військової техніки.

Про це повідомляють telegram-канал Nexta та білоруське видання «Наша Ніва».

Два броньовики їдуть у напрямку Пушкінської площі, але автомобілі блокують їх рух.

Зазначимо, за інформацією білоруських ЗМІ, чисельність білоруського ОМОНу складає приблизно 1,5 тисячі осіб. Протестувальники думали, що зможуть переконати силовиків перейти на їх бік, але тепер втрутилася армія.

Раніше повідомлялося, що силовики у Мінську застосували газ і гранати для розгону протестувальників.

У ці години у столиці Білорусі триває другий день протестів, ввечері силовики оточили вулиці в центрі Мінська.

До слова, російські ЗМІ вже повідомили, що команда опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської відмовилася брати участь в акціях протесту після виборів президента Білорусі.

Раніше Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

Як раніше повідомляв «Главком», 9 серпня увечері після голосування по всій країні спалахнули акції протесту, які розганяли за допомогою світлошумових гранат, сльозогінного газу і водометів. Затримано три тисячі чоловік, кілька десятків постраждали. Правозахисники повідомляли про одного загиблого.

ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

Зазначимо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».