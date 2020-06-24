У Порошенка підозрюють, що Зеленський самоусунувся від виконання обов‘язків президента



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Володимир Зеленський Фото: Апостроф

Політики цікавляться, чим займається президент країни і які він має плани

«Європейська солідарність» надіслала офіційне звернення в Офіс президента з вимогою надати повну інформацію про графік президента Зеленського. Про це йдеться у заяві політсили.

«Викликає серйозне занепокоєння фактичне самоусунення президента від питань зовнішньої політики і безпеки, серйозних внутрішніх проблем, відсутність будь-якої реакції на повінь на Західній Україні, загибель людей від вибуху в багатоповерхівці в Києві, збільшення обстрілів і погіршення безпекової ситуації на Донбасі.

Вимагаємо надати повну інформацію, чи є за останні тижні в графіку президента зустрічі з військовим керівництвом країни, міжнародні телефонні перемовини і контакти, і скільки часу в його графіку займають соціальні мережі, присутність в чатах і соціальних групах. Також просимо роз’яснення, яким чином погрози в чатах різним соціальним чи професійним групам корелюють зі статусом президента і його конституційними обов’язками», - повідомили у політсилі.

Також «Європейська солідарність» направила звернення до керівництва Верховної Ради та регламентного комітету з вимогою розглянути на профільному комітеті та негайно надати публічну оцінку сексистським висловлюванням керівництва фракції «Слуга народу», які принижують українських жінок і мають ознаки дискримінації за статтю.

«Закликаємо голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, який є членом партії «Слуга Народу», публічно засудити заяви, неприпустимі в цивілізованих парламентах. Також очікуємо публічної реакції МФО «Рівні можливості», яке послідовно бореться з гендерними стереотипами і сексизмом», - йдеться в повідомленні.

Крім того «Європейська солідарність» звернулася із запитом до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення з проханням надати роз’яснення, чи можуть телеканали транслювати висловлювання президента зі словом «засранці», чи не є це порушенням етики і моралі, і чи не призведе це до підриву суспільної моралі, чи не може це трактуватися як розпалювання ненависті і ворожнечі.

«В контексті нещодавніх рішень Нацради щодо позапланової перевірки одного з телеканалів за слово «ср…ка», просимо надати інформацію, чи проведено моніторинг українських телеканалів щодо використання висловлювань президента зі словом «засранці» і чи будуть призначені позапланові перевірки всіх медіа, які це протранслювали», - наголосили в «ЄС».

Зазначимо, що кілька годин тому стало відомо, що Зеленський проведе онлайн-нараду через повінь у Карпатах. При цьому західні регіони країни потерпають він стихійного лиха вже третій день.

Напередодні президент інкогніто проник у Viber-чат далекобійників і назвав їх засранцями.

Більше тижня тому Офіс президента повідомив, що Зеленський переходить на особливий режим роботи у зв’язку з виявленням Covid-19 у його дружини Олени.

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