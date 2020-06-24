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    Думки вголос

    Чому стрімко падає рейтинг довіри до Зеленського

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Чому стрімко падає рейтинг довіри до Зеленського

    Для опори на армію президент повинен стати державним діячем, а не грати роль

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    Вчера произошло переломное политическое событие - по опросу «Социального мониторинга» рейтинг доверия к президенту Владимиру Зеленскому впервые снизился ниже 50%. Время завышенных ожиданий от очередного мессии проходит, и власть падает до того уровня доверия, который имеют институты государства.

    А из всех институтов государства позитивный баланс доверия-недоверия имеют только Вооруженные силы. То есть тот институт, который прежде всего отвечает за войну с Россией.
    О чем это говорит?

    1. Только война за независимость является для большинства украинцев объединяющей идеей. «Прекратить войну» для большинства украинцев означает «не проиграть войну», именно поэтому они по-прежнему доверяют армии на фоне падения рейтинга президента и его внешней политики.

    2. Зеленский хочет договориться с Путиным, он сознательно дистанцируется от армии и не хочет проводить никаких реформ, которые были бы направлены на повышение ее боеспособности. Без внешней безопасности и защиты от РФ провести реформы и развивать экономику невозможно, Россия подрывает нас изнутри. Лозунги «Мы будем заниматься экономикой» во время войны и российского вторжения объединить людей неспособны, людей обмануть этим не удается.

    3. Армия является основой государства в Украине. Системообразующая часть украинского общества ориентируется на армию. Политическая стратегия должна строиться с опорой не на пацифистские настроения, а на армию, на защиту страны. Президент должен опираться на армию - а не на своих знакомых контрабандистов и олигархов.

    Для опоры на армию президент должен стать государственным деятелем, а не играть роль.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    війна рейтинг Володимир Зеленський
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