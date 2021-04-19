Найбільша у Шкарлета, найменша – у Вітренка. Стало відомо, які зарплати отримали урядовці за березень

Шмигаль у топі зарплат Кабміну лише шістнадцятий із зарплатнею у 51968 грн на місяць

Журналісти стежать не лише за тим, як політики і чиновники виконують свої обіцянки, але і скільки вони заробляють. Отже, стало відомо, скільки у березні заробив Денис Шмигаль і його міністри.

У березні більше за всіх заробив очільник Міносвіти Сергій Шкарлет

Як пише видання «Слово і діло», на першому місці в рейтингу найбільш високооплачуваних міністрів опинився голова Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет. У березні він заробив 136 тис. 677 грн. Крім окладу і надбавок, Шкарлету виплатили добові для відряджень, відпускні, матеріальну допомогу на оздоровлення (майже 55 тис.) та перерахунок зарплати за січень-лютий 2021 року.

Майже вдвічі менше заробив міністр оборони Андрій Таран – 78 тис. 848 грн. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заробив 77 тис. 494 грн, міністр інфраструктури Владислав Криклій – 76 тис. 412 грн, голова МОЗ Максим Степанов – 75 тис. 178 грн.

Зарплата прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в березні склала 51 тис. 968 грн. Найменше заробив виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко – 49 тис. 75 грн.

Заступники Шкарлета Микола Кизим і Ігор Гарбарук в березні заробили 114 тис. 956 грн і 108 тис. 281 грн відповідно. Олександр Порхун із Міністерства ветеранів заробив 101 тис. 583 грн, Євген Горовець з Мін'юсту – 113 тис. 640 грн, Ірина Микичак з МОЗ – 106 тис. 479 грн.

Серед заступників найменша зарплата була у Наталії Козловської з Міністерства розвитку громад і територій – 4,5 тис. грн. Козловську призначили на посаду лише 25 березня.

Раніше Шкарлет похвалився, що виграв суд у справі про плагіат. У вересні 2020 року Нацагенство з питань якості освіти підтвердило наявність плагіату у трьох роботах Шкарлета.

Нагадаємо, що середню зарплату будуть розрахувати по-новому. В уряді пропонують змінити порядок обчислення середньої заробітної плати, внаслідок чого її розмір може збільшитися. А це, зі свого боку, потягне за собою збільшення розміру пенсій і багатьох інших виплат, які «прив'язані» до величини середнього заробітку.

У січні глава уряду Денис Шмигаль повідомив, на скільки цьогоріч зросте середня зарплата.

Раніше соціологи дізнались, скільки хочуть отримувати українці.