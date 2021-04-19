  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Найбільша у Шкарлета, найменша – у Вітренка. Стало відомо, які зарплати отримали урядовці за березень

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Скандальний міністр освіти Сергій Шкарлет у березні отримав зарплату у понад 136 тис. грн - Найбільша у Шкарлета, найменша – у Вітренка. Стало відомо, які зарплати отримали урядовці за березень
    Скандальний міністр освіти Сергій Шкарлет у березні отримав зарплату у понад 136 тис. грн
    Фото з відкритих джерел

    Шмигаль у топі зарплат Кабміну лише шістнадцятий із зарплатнею у 51968 грн на місяць

    Журналісти стежать не лише за тим, як політики і чиновники виконують свої обіцянки, але і скільки вони заробляють. Отже, стало відомо, скільки у березні заробив Денис Шмигаль і його міністри.

    У березні більше за всіх заробив очільник Міносвіти Сергій Шкарлет

    У березні більше за всіх заробив очільник Міносвіти Сергій Шкарлет

    Як пише видання «Слово і діло», на першому місці в рейтингу найбільш високооплачуваних міністрів опинився голова Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет. У березні він заробив 136 тис. 677 грн. Крім окладу і надбавок, Шкарлету виплатили добові для відряджень, відпускні, матеріальну допомогу на оздоровлення (майже 55 тис.) та перерахунок зарплати за січень-лютий 2021 року.

    Майже вдвічі менше заробив міністр оборони Андрій Таран – 78 тис. 848 грн. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заробив 77 тис. 494 грн, міністр інфраструктури Владислав Криклій – 76 тис. 412 грн, голова МОЗ Максим Степанов – 75 тис. 178 грн.

    1 з 20
    на весь екран згорнути
    Найбільша у Шкарлета, найменша – у Вітренка. Стало відомо, які зарплати отримали урядовці за березень
    Найбільша у Шкарлета, найменша – у Вітренка. Стало відомо, які зарплати отримали урядовці за березень
    Найбільша у Шкарлета, найменша – у Вітренка. Стало відомо, які зарплати отримали урядовці за березень
    Найбільша у Шкарлета, найменша – у Вітренка. Стало відомо, які зарплати отримали урядовці за березень
    Найбільша у Шкарлета, найменша – у Вітренка. Стало відомо, які зарплати отримали урядовці за березень
    Найбільша у Шкарлета, найменша – у Вітренка. Стало відомо, які зарплати отримали урядовці за березень
    Найбільша у Шкарлета, найменша – у Вітренка. Стало відомо, які зарплати отримали урядовці за березень
    Найбільша у Шкарлета, найменша – у Вітренка. Стало відомо, які зарплати отримали урядовці за березень
    Найбільша у Шкарлета, найменша – у Вітренка. Стало відомо, які зарплати отримали урядовці за березень
    Найбільша у Шкарлета, найменша – у Вітренка. Стало відомо, які зарплати отримали урядовці за березень
    Найбільша у Шкарлета, найменша – у Вітренка. Стало відомо, які зарплати отримали урядовці за березень
    Найбільша у Шкарлета, найменша – у Вітренка. Стало відомо, які зарплати отримали урядовці за березень
    Найбільша у Шкарлета, найменша – у Вітренка. Стало відомо, які зарплати отримали урядовці за березень
    Найбільша у Шкарлета, найменша – у Вітренка. Стало відомо, які зарплати отримали урядовці за березень
    Найбільша у Шкарлета, найменша – у Вітренка. Стало відомо, які зарплати отримали урядовці за березень
    Найбільша у Шкарлета, найменша – у Вітренка. Стало відомо, які зарплати отримали урядовці за березень
    Найбільша у Шкарлета, найменша – у Вітренка. Стало відомо, які зарплати отримали урядовці за березень
    Найбільша у Шкарлета, найменша – у Вітренка. Стало відомо, які зарплати отримали урядовці за березень
    Найбільша у Шкарлета, найменша – у Вітренка. Стало відомо, які зарплати отримали урядовці за березень

    Зарплата прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в березні склала 51 тис. 968 грн. Найменше заробив виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко – 49 тис. 75 грн.

    Заступники Шкарлета Микола Кизим і Ігор Гарбарук в березні заробили 114 тис. 956 грн і 108 тис. 281 грн відповідно. Олександр Порхун із Міністерства ветеранів заробив 101 тис. 583 грн, Євген Горовець з Мін'юсту – 113 тис. 640 грн, Ірина Микичак з МОЗ – 106 тис. 479 грн.

    Серед заступників найменша зарплата була у Наталії Козловської з Міністерства розвитку громад і територій – 4,5 тис. грн. Козловську призначили на посаду лише 25 березня.

    Раніше Шкарлет похвалився, що виграв суд у справі про плагіат. У вересні 2020 року Нацагенство з питань якості освіти підтвердило наявність плагіату у трьох роботах Шкарлета.

    Нагадаємо, що середню зарплату будуть розрахувати по-новому. В уряді пропонують змінити порядок обчислення середньої заробітної плати, внаслідок чого її розмір може збільшитися. А це, зі свого боку, потягне за собою збільшення розміру пенсій і багатьох інших виплат, які «прив'язані» до величини середнього заробітку.

    У січні глава уряду Денис Шмигаль повідомив, на скільки цьогоріч зросте середня зарплата.

    Раніше соціологи дізнались, скільки хочуть отримувати українці.

    Читайте також: Шмигаль та його команда. Стало відомо, скільки міністри заробили у перший місяць 2021 року
    Теги: міністр зарплата Юрій Вітренко Денис Шмигаль Сергій Шкарлет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies