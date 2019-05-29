  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Найбільші підводні навчання НАТО проходять у Туреччині

    • Розсилка
    Kurtaran-19 - це навчання з рятування особового складу на підводному човні - Найбільші підводні навчання НАТО проходять у Туреччині
    Kurtaran-19 - це навчання з рятування особового складу на підводному човні

    У навчаннях беруть участь Збройні сили Туреччини і 18 інших країн

    Найбільші в історії підводні пошуково-рятувальні навчання НАТО наразі проходять у турецькій частині Егейського моря.

    Про це повідомляє Hurriyet daily news.

    «Військові навчання Kurtaran-19 є найбільшими національними підводними пошуково-рятувальними навчаннями, які коли-небудь проводилися в НАТО», - сказав турецький полковник Ніязі Угур, командир рятувальних і підводних човнів.

    87551

    Читайте також

    У навчаннях, які почалися 28 травня навійськово-морській базі Аксаз, в Егейській області Мугла, беруть участь Збройні сили Туреччини і 18 інших країн, а також організація спостерігачів

    Угур заявив, що Kurtaran-19 - це навчання з рятування особового складу на підводному човні.

    «Мета навчань полягає в тому, щоб найбільш ефективним чином перенести рятувальні елементи з країн, де вони розміщені, по повітрю і морю, в район аварії», - сказав Угур.

    Навчання покликані «розробити методи проведення спільних рятувальних операцій з порятунку підводного персоналу країн НАТО і країн, що не входять в альянс, а також запровадити сучасні рятувальні системи і можливості», додав він.

    Крім Туреччини, іншими країнами-учасницями навчань є США, Азербайджан, Бангладеш, Бразилія, Болгарія, Алжир, Франція, Грузія, Італія, Канада, Катар, Кувейт, Ліван, Малайзія, Пакистан і Португалія.

     

     

    Читайте також
    Туреччина НАТО військові навчання військові навчання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ