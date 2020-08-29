Найближчим часом Україна може отримати летальну зброю з Великої Британії, – Пристайко



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Україна отримає від Британії військову допомогу.

Пристайко розповів про контакти з Великобританією у військовій сфері

Найближчим часом Україна планує укласти з Великою Британією великий контракт на постачання летальної зброї. Про це в інтерв'ю «Європейській правді» заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

«Британський трек унікальний. Це вже не Європейський Союз і ще не Сполучені Штати. Він зараз стає все більш важливим, і не тільки для України. Це наш дуже важливий партнер у сфері безпеки, від якого, я сподіваюся, найближчим часом ми зможемо отримати реальну військову допомогу, сприяння у розвитку Збройних сил», – сказав Пристайко.

За його словами, обговорюється не тільки придбання, а й виробництво в Україні летальних озброєнь.

З 2014 року Велика Британія постачала для потреб ЗСУ військову допомогу. При цьому попередні уряди Сполученого Королівства виступали проти постачання до України летальної зброї.

Нагадаємо, що у разі перемоги на виборах президента США демократ Джо Байден обіцяє працювати над тим, аби надати Україні летальне озброєння.