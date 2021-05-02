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    Під час прямого етеру донька нардепа влізла в кадр та всіх розсмішила (відео)

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    Євтушок рукою намагається стримати дитину, але дочка все-таки змогла зазирнути в екран - Під час прямого етеру донька нардепа влізла в кадр та всіх розсмішила (відео)
    Євтушок рукою намагається стримати дитину, але дочка все-таки змогла зазирнути в екран
    Скріншот фото: відео Сергія Євтушка

    Євтушок побажав усім хороших свят і «більше приємних несподіванок»

    Народний депутат від фракції «Батьківщина» Сергій Євтушок під час обговорення ринку землі в прямому етері, виступаючи по відеозв’язку, потрапив у курйозну ситуацію – маленька дочка політика вирішила теж узяти участь у дискусії та наполегливо намагалася влізти в кадр. Депутат опублікував відео такого конфузу у своєму Facebook.

    Євтушок уже після етеру зазначив, що не даремно кажуть люди, що на Великдень потрібно бути із сім’єю.

    «Той момент, коли хочеш дати коментар щодо закону про землю, але твоя донька заходить у кадр, бо дуже хоче познайомитись із ведучими», – написав колишній мер міста Сарни.

    Також він побажав усім хороших свят і «більше приємних несподіванок».

    Приємний сюрприз із Євтушком стався в програмі «Сьогодні ввечері» на каналі «Україна 24». Депутат всіляко намагався перешкодити зацікавленій дівчинці з великими яскравими «вушками» на обручі, але це було не просто.

    На кадрах видно, що Євтушок рукою намагається стримати дитину, яка рветься в ефір. Але дочка політика все-таки змогла зазирнути в екран.

    Теги: Батьківщина депутат політика Facebook дружина
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