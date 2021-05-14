  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт
рус
    Скотч. Спорт

    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме

    На церемонії закриття Олімпійських ігор 2016 року Пернілла була прапороносцем своєї країни

    27-річна плавчиня Пернілла Блуме брала участь в Олімпійських іграх 2012 і 2016 років. У Ріо-де-Жанейро Блуме виграла дистанцію 50 метрів вільним стилем з національним рекордом, а також разом з Міє Нільсон, Рікке Мьоллер Педерсен і Джанеттою Оттесен встановила європейський рекорд і завоювала бронзу в комбінованій естафеті 4×100 метрів, поступившись командам Австралії і США.

    1 з 47
    на весь екран згорнути
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме
    Через неї у басейні закипає вода. Гарячі фото данської плавчині Пернілли Блуме

    Через рік на чемпіонаті світу Блуме виграла бронзову медаль на дистанції 100 метрів вільним стилем.

    Також Пернілла є чемпіонкою Європи 2014 року в комбінованій естафеті 4×100 метрів і володаркою 11-ти нагород, в тому числі 7-ми золотих, чемпіонатів світу та Європи на короткій воді в естафетах.

    На церемонії закриття Олімпійських ігор 2016 саме Парнілла була прапороносцем своєї країни.

    Теги: плавання Данія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies